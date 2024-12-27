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Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: “Dünyayı uyandırıyoruz”

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yılki gibi bu yıl da 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde buluşma düzenleyecek. “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla yapılacak etkinlik için katılım çağrısı yapıldı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber’de Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde yayınlanan “Aklın Yolu” programında Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekerek, “Hepimiz vicdanen sınandığımız bir dönemin içindeyiz.” dedi.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 23:31 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 23:54
Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz

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    Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenecek buluşmaya katılım çağrısı yaptı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber'de Haktan Uysal moderatörlüğünde yayınlanan "Aklın Yolu" programında Gazze'de yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda bu önemli konunun gündeme getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beşinci, 15 aydır süregelen insanlık dramına dikkat çekti ve "Hepimiz vicdanen sınandığımız bir dönemin içindeyiz." ifadelerini kullandı.

    Milli İrade Platformu bünyesindeki 308 sivil toplum kuruluşu, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenleyecekleri etkinlik için katılım çağrısı yaptı. "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevî, Yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla gerçekleştirilecek buluşma, güçlü bir dayanışma mesajı verilecek.

    A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde yayımlanan "Aklın Yolu" programına katılan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, etkinliğin önemine değindi. Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Beşinci, 15 aydır süren soykırımın vicdani bir sınav olduğunu belirterek, "Hepimiz bu dönemin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi. İşte Beşinci'nin konuşmasından öne çıkan dikkat çeken detaylar...

    Milli İrade Platformu'ndan anlamlı program (Ekran görüntüsü)Milli İrade Platformu'ndan anlamlı program (Ekran görüntüsü)

    "GAZZE'DE İNSANLIK VAHŞİCE KATLEDİLİYOR"

    "Bu anlamlı konuya temas edildiği için teşekkür ederim, çünkü bu mesele maalesef gündemden düşmüş durumda. 21. yüzyılda Gazze'de bir soykırım yaşanıyor ve insanlık vahşice katlediliyor," diyen Beşinci, bu durumun tüm insanlık için bir vicdan sınavı olduğunu vurguladı.

    Açıklamalarında Gazze'deki trajedinin boyutlarının anlatılmasının bile güç olduğunu belirten Beşinci, "Rakamları, görüntüleri ve verileri konuşmak mümkün değil. Yaşananlar, vicdanların kaldırabileceği türden değil," ifadelerini kullandı.

    Beşinci, dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık suçuna dikkat çekmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

    Milli İrade Platformu'ndan anlamlı program (Ekran görüntüsü)Milli İrade Platformu'ndan anlamlı program (Ekran görüntüsü)

    İSRAİL BASINA SANSÜR UYGULUYOR

    TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze'de devam eden insanlık dışı zulmün sadece Filistin halkını değil, tüm insanlık vicdanını derinden sarstığını belirtti. İsrail'in sistematik propaganda yöntemlerine ve uyguladığı basın sansürüne dikkat çeken Beşinci, Filistin lehine yapılan paylaşımların engellenirken, İsrail destekli içeriklerin geniş bir etkileşim aldığını vurguladı.

    Gazze'nin insanlık tarihindeki kara bir leke olarak yer aldığını ifade eden Beşinci, "Konuşan herkes kanla susturuluyor. İsrail'in bölgede tüm bombaları test ettiği bir alan haline gelen Gazze, bir açık hava hapishanesi olarak 56 yıldır zulüm altında. 57. yılında ise bu vahşet, işgal operasyonları ve açık bir soykırım halini aldı" dedi.

    Milli İrade Platformu'ndan anlamlı program (Ekran görüntüsü)Milli İrade Platformu'ndan anlamlı program (Ekran görüntüsü)

    "TÜM İNSANLIK TARAFINDAN LANETLENİYORLAR"

    İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkan uluslararası tutuklama kararına değinen Beşinci, "Artık dünyanın hiçbir yerine gidemiyor. Yasakladıkları Filistin bayrağı ise dünyanın dört bir yanında dalgalanıyor. Belki büyük bedeller ödedik, çok sayıda şehit verdik, ancak İsrail, devlet aklı olan bir topluluk olarak kendine en büyük zararı vermiş durumda. Şu an tüm insanlık tarafından lanetleniyorlar," mesajını verdi.

    TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek etkinliğin, Gazze'nin kamuoyunda yeniden hak ettiği yeri bulması için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Beşinci, "Bu eylemle, Gazze'nin yaşadığı zulmü ve Filistin halkının haklı davasını tekrar dünyanın gündemine taşıyacağız. Tüm insanlığı adalete, vicdana ve dayanışmaya çağırıyoruz,"dedi.

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