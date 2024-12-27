SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de makam kapmanın yolu TÜLOV'dan mı geçiyor? Girift ilişkiler ifşa oldu

CHP'de perde arkasında oynanan oyunlar, parti içindeki çıkar ağları bir kez daha ifşa oluyor. Parti kulislerinde ‘Derin CHP’ olarak adlandırılan Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV), milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirleme konusunda büyük bir yetki kullandığını iddia ediliyor. Mütevelli heyetinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın da yer aldığı TÜLOV'un mevzuata aykırı imar ve ruhsat işleriyle de bağlantılı olduğu öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 11:15
CHP’de makam kapmanın yolu TÜLOV’dan mı geçiyor? Girift ilişkiler ifşa oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) uzun zamandır tartışma konusu olan adam kayırmacılık ve girift ilişkiler parti içinde derin bir yapının varlığına ışık tutuyor.

    Özellikle vekil ve belediye başkan adaylarını belirlemede etkili olduğu iddia edilen Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) CHP'deki şaibeli uygulamalarının merkezi haline geldi.

    ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA BAŞROLDE
    Vakfın müevelli heyetinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gibi önemli isimler yer alıyor. Ancak vakfın perde arkasındaki asıl yöneticinin Veli Ağbaba olduğu iddia edili. Resmi olarak eski CHP Milletvekili Nurettin Demir başkanlık koltuğunda otururken, karar alma mekanizmasında Ağbaba'nın etkin olduğu iddia ediliyor.

    Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ahmet Aras TÜLOV açılış törenindeÖzgür Özel, Veli Ağbaba ve Ahmet Aras TÜLOV açılış töreninde

    Tüm bu iddialar, vakfın özellikle Ege Bölgesi'ndeki belirleme sürecini nasıl yönlendirdiğini de ortaya koyuyor. Partiye yakın kaynaklar, bu süreçte fahiş para alışverişlerinin yapıldığını ve TÜLOV'un bu duruma aracılık ettiğini iddia ediyor.

    Bu koordinasyonu ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a yakın olan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Hüseyin Özyurt'un sağladığı belirtiliyor.

    AĞBABA-ARAS EKSENİNDE DÖNEN TEZGAH
    Vakfın etkisi en çarpıcı şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görülüyor. Önceki dönem Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TÜLOV'un kilit isimlerinden biri olarak yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.

    Ali ZağlıAli Zağlı

    Veli Ağbaba ile yakın ilişkileri olan Aras, hemşerisi Ali Zağlı'yı önce Marmaris Belediyesi'nde, daha sonra ise Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde önemli görevlere getirdi. Zağlı, belediye kadrolarında mali hizmetlerin başına getirildi.

    Sabah'taki habere göre Zağlı'nın daha önce Marmaris Belediyesi'nde SİNPAŞ GYO'nun otel projelerinde mevzuata aykırı onlarca ruhsatı onayladığı biliniyor. Marmaris'in yeni Belediye Başkanı Acar Ünlü Zağlı'yı görevden aldı ancak Veli Ağbaba'nın devreye girmesiyle Zağlı, bu kez Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde başka bir göreve yerleştirildi.

    İhsan Öztürkİhsan Öztürk

    MARMARİS'TE RUHSAT SKANDALI
    Marmaris'te CHP'li eski yönetimin yerel seçimlere iki gün kala 33 hukuk dışı ruhsat düzenlediği ortaya çıktı.

    Bu skandalın merkezindeki isimlerden biri de CHP'nin disipline sevk ettiği eski Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk oldu. Öztürk'ün, Mehtap Family, Mehtap Beach ve Point Beach adlarında en az üç otele sahip olduğu ve bu otellerde önemli CHP'li isimleri misafir ettiği iddia edildi.

    Özgür Özel ile Tansu ÖzcanÖzgür Özel ile Tansu Özcan

    CHP İÇİNDE KOLTUK KAPISI OLDU!
    TÜLOV'un, CHP içerisinde şeffaflıktan uzak bir yönetim mekanizması oluşturduğu ve siyasi kademelerde yükselmek isteyen isimler için bir araç haline geldiği, son olarak Vakfın Genel Sekreteri Tansu Özcan'ın, Muğla Planlama Ajansı'nın başına atanması da bu ağın bir parçası olarak yorumlanıyor.

    CHPdeki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torunun TBMMdeki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiasıCHPdeki delege borsası iddiaları sonrası Seyit Torunun TBMMdeki odasında 250 bin dolarlık poşet bulundu! Bomba Veli Ağbaba iddiası

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma! İstismara mı uğradı? Avukattan kan donduran sözler
    Narin’in ölümünde baş şüpheli olarak gösteriliyor! İşte Salim Güran’ın ifadesi... Nevzat Bahtiyar’ı işaret etti: Arabada DNA olduğunu biliyor!
    Bakan Bayraktar Takvim’e konuştu: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor! Rize’de sondaj müjdesi! Suriye’ye heyet gidiyor
    Elon Musk’tan ABD’ye iflas uyarısı: Ya düzelteceğiz ya da…
    ÖTV’siz araçta kural değişti! Kimler muafiyet kapsamında! Hangi otomobiller alınabilir? Skoda, Toyota...
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    Fenerbahçe’ye 3 süper yıldız! Taraftarlar çıldıracak
    ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE’DE! 8 kaleme zam geliyor! Maaşlar sil baştan
    Şile’de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları
    Al Shabab Fatih Terim’i resmen açıkladı!
    Meteoroloji’den 8 il için sarı alarm: Kar ve kuvvetli yağış kapıda! | GÜNLÜK HAVA DURUMU
    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina