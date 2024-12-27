CHP’de makam kapmanın yolu TÜLOV’dan mı geçiyor? Girift ilişkiler ifşa oldu

Özellikle vekil ve belediye başkan adaylarını belirlemede etkili olduğu iddia edilen Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın ( TÜLOV ) CHP'deki şaibeli uygulamalarının merkezi haline geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) uzun zamandır tartışma konusu olan adam kayırmacılık ve girift ilişkiler parti içinde derin bir yapının varlığına ışık tutuyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA BAŞROLDE

Vakfın müevelli heyetinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gibi önemli isimler yer alıyor. Ancak vakfın perde arkasındaki asıl yöneticinin Veli Ağbaba olduğu iddia edili. Resmi olarak eski CHP Milletvekili Nurettin Demir başkanlık koltuğunda otururken, karar alma mekanizmasında Ağbaba'nın etkin olduğu iddia ediliyor.

Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ahmet Aras TÜLOV açılış töreninde

Tüm bu iddialar, vakfın özellikle Ege Bölgesi'ndeki belirleme sürecini nasıl yönlendirdiğini de ortaya koyuyor. Partiye yakın kaynaklar, bu süreçte fahiş para alışverişlerinin yapıldığını ve TÜLOV'un bu duruma aracılık ettiğini iddia ediyor.

Bu koordinasyonu ise CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a yakın olan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Hüseyin Özyurt'un sağladığı belirtiliyor.