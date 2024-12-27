Meclis’e 10 günlük yılbaşı arası! Yasama faaliyeti ne zaman başlayacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim 2024'te başlayan yoğun dönemin ardından 10 günlük yılbaşı tatiline girdi.

Meclis, dün tatil öncesi son mesaisini yaptı.

7 OCAK'TA YENİDEN BAŞLAYACAK

Meclis'teki yasama faaliyetleri 7 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak.

Öte yandan son toplantıda kabul edilen Devlet Memurları Kanunu Teklifi düzenlemesiyle 950 bin sözleşmeli memura tek sefere mahsus 4,6 milyar liralık ilave ikramiye; 700 bin memura da 3,4 milyar lira ikramiye ödenecek.

Ayrıca 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek.