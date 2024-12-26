PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

O"stop"! Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın mezarı açıldı

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik ameliyatta can verdi. Ailesi “Doktor ve hastane ihmali var” dedi. Bunun üzerine genç kadının naaşı otopsi için mezardan çıkarılıp Adli Tıp’a gönderildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Ostop! Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın mezarı açıldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Neşe Özkan (28), bir yarışma programı ile tanındı. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Özkan, karın germe ve göğüs küçültme için özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Ancak operasyondan sağ çıkamadı. Kalbi duran genç kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken eşi İskender Özkan, hastane ve doktorlara dava açtı. Bu nedenle eşinin mezarının açılması için başvuru yaptı. Ailenin avukatı şu ifadeleri kullandı:

    Neşe Özkan'ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmamıştır. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özkan'ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir. Neşe Özkan'ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başlıyor
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
    Binance
    Meteroloji 26 Aralık hava durumu | İstanbul dahil 5 ile ’sarı’ kodlu uyarı geldi! Kar, yağmur, fırtına bir arada
    İşten ayrılana ayda 20.646 TL! İşsizlik maaşları değişti | Kim ne kadar alacak? Hali hazırda işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı?
    Karar Resmi Gazete’de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Slovak stoper için flaş hamle
    Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği gibi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürdüğü Ramazan Minder’e Cumhurbaşkanlığı ödülü
    Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İSPARK’a acil kodlu tahliye
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: 32 kişi kurtuldu
    Başkan Erdoğan’dan Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri’nde önemli açıklamalar
    TCMB duyurdu: 2025 Para Politikası Raporu yayımlandı
    PYD Suriye’de silah bırakmak için şart koşup pazarlık istedi! HTŞ ve SMO’yu çatıştırma sinsiliği: Türkiye çekilirse Colani ile anlaşırız
    Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar