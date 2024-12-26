O"stop"! Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın mezarı açıldı

Neşe Özkan (28), bir yarışma programı ile tanındı. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan Özkan, karın germe ve göğüs küçültme için özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Ancak operasyondan sağ çıkamadı. Kalbi duran genç kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken eşi İskender Özkan, hastane ve doktorlara dava açtı. Bu nedenle eşinin mezarının açılması için başvuru yaptı. Ailenin avukatı şu ifadeleri kullandı:



Neşe Özkan'ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmamıştır. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özkan'ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir. Neşe Özkan'ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz."