Balıkesir’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta meydana gelen patlama anı, bölgedeki bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Patlamanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı (AA)
Mühimmat fabrikasına 600 metre uzaklıkta bulunan çiftliğin güvenlik kamerası kayıtlarında 24 Aralık Salı günü saat 08.27'de meydana gelen patlamanın şiddetiyle gökyüzüne alevlerin yükseldiği görülüyor.
Balıkesir'de patlamanın yaşandığı mühimmat fabrikası havadan görüntülendi. (AA)
Görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan alev topu ve dumanlar, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.
Çiftlik çalışanı Ramazan Akkoyun, patlama sırasında evinde bulunduğunu belirterek, "Çok şiddetli patlama oldu, camlar sarsıldı. Fabrikaya doğru baktım. Balkona çıktığımda hanıma 'fabrika yanıyor' dedim. Sonra millet toplanınca durumu anladık." ifadesini kullandı.