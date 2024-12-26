SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Balıkesir'deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamada 11 çalışan hayatını kaybetmiş 7 kişinin yaralanmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:57 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:58
Balıkesir’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Patlama güvenlik kamerasına yansıdı

    PATLAMA ANI KAMERADA

    Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta meydana gelen patlama anı, bölgedeki bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Patlamanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı (AA)Patlamanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı (AA)

    Mühimmat fabrikasına 600 metre uzaklıkta bulunan çiftliğin güvenlik kamerası kayıtlarında 24 Aralık Salı günü saat 08.27'de meydana gelen patlamanın şiddetiyle gökyüzüne alevlerin yükseldiği görülüyor.

    Balıkesir'de patlamanın yaşandığı mühimmat fabrikası havadan görüntülendi. (AA)Balıkesir'de patlamanın yaşandığı mühimmat fabrikası havadan görüntülendi. (AA)

    Görüntülerde, patlamanın ardından ortaya çıkan alev topu ve dumanlar, patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.

    Çiftlik çalışanı Ramazan Akkoyun, patlama sırasında evinde bulunduğunu belirterek, "Çok şiddetli patlama oldu, camlar sarsıldı. Fabrikaya doğru baktım. Balkona çıktığımda hanıma 'fabrika yanıyor' dedim. Sonra millet toplanınca durumu anladık." ifadesini kullandı.

    Balıkesir'de patlamanın yaşandığı mühimmat fabrikası havadan görüntülendi. (AA)Balıkesir'de patlamanın yaşandığı mühimmat fabrikası havadan görüntülendi. (AA)

    11 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

    Son dakika: Balıkesirde patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var | 10 kişi gözaltındaSon dakika: Balıkesirde patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var | 10 kişi gözaltında
    Son dakika: Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var | 10 kişi gözaltında

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı! Salim Güran’ın üstü ıslak mıydı? Mahkeme başkanından tepki: Bir şeyler gizliyorsunuz
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Binance
    MSB’den Münbiç ve Tişrin açıklaması: Kontrol SMO’da | Korsan yeminli teğmenler | Bir haftada 62 PKK’lı terörist EX
    Rubin’den YPG’ye ’CIA’sal kalkan! İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun önerisi | DEAŞ’ın hamisi PKK’nın akıl hocası McGurk sahnede
    İşte aile toplantısındaki çoban Ahmet Akgün’ün ifadesi! Bana vurdular diyerek ağlamaya başladı | Narin Güran ve Enes Güran sorusu
    DEM-İmralı arifesinde yine Kandil sabotajı! APO maskesi düşen PKK’dan TUSAŞ’ın devamı gelir tehdidi
    İsrail Gazze’de basın aracını bombaladı: 5 gazeteci yanarak can verdi
    Özgür Suriye’ye pusu: 14 kişi şehit! Provokasyon gösterilerinde İran parmağı
    Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya gidiyor
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: Kuş sürüsü mü Rus füzesi mi?
    İstanbul’da okulda turnike krizi! Veliler isyan etti! MEB harekete geçti
    Kırmızı et yerine eşek eti, sucuk yerine sakatat ve mekanik et, baharat yerine boya... Gıda teröristlerini ifşalamaya devam | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
    Meteoroloji 26 Aralık hava durumu | İstanbul dahil 5 ile ’sarı’ kodlu uyarı geldi! Kar, yağmur, fırtına bir arada