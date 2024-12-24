Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

AHaber CANLI YAYIN

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama (X)

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

A Haber canlı yayınına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "ZSR mühimmat üretim fabrikasında bir patlama meydana geldi. 12 vatandaşımız vefat etti. 3 vatandaşımız yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. 600 kişinin çalıştığı bir fabrika. Teknik bir nedenle olduğu değerlendiriliyor. Tüm ekiplerimiz olay yerinde" dedi.