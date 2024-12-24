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Son dakika: Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. A Haber canlı yayınına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "12 vatandaşımız vefat etti. 3 vatandaşımız yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Teknik bir nedenle olduğu değerlendiriliyor. Tüm ekiplerimiz olay yerinde" dedi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:05
Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

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    Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

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    12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    A Haber canlı yayınına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "ZSR mühimmat üretim fabrikasında bir patlama meydana geldi. 12 vatandaşımız vefat etti. 3 vatandaşımız yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. 600 kişinin çalıştığı bir fabrika. Teknik bir nedenle olduğu değerlendiriliyor. Tüm ekiplerimiz olay yerinde" dedi.

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    SABOTAJ ŞÜPHESİ VAR MI?
    Vali Ustaoğlu, "İçeride kalan personeli kurtarmaya çalışıyoruz. Sabotaj ihtimali yok" dedi.

    CANLI ANLATIM
    09:56 24 Aralık 2024
    PATLAMANIN NEDENİ YILDIRIM DÜŞMESİ Mİ?
    A Haber muhabiri Vedat Sezer "Bir yıldırım düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiği iddia ediliyor" dedi.