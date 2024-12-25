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Rojin’in babasından şoke eden açıklama: "En güçlü delil hala ortada yok"

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni sahilde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş Van'da kızının yurdunu ve okulunu ziyaret etti. Baba Kabaiş "İçim yanıyor, İçim parçalanıyor. Terlikler en büyük delildir. Halen ortada yok" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024
Rojin’in babasından şoke eden açıklama: En güçlü delil hala ortada yok

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    Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni sahilde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş Van'da kızının yurdunu ve okulunu ziyaret etti. Baba Kabaiş "İçim yanıyor, İçim parçalanıyor. Terlikler en büyük delildir. Halen ortada yok. Eğer orada suya girseydi mutlaka o terlikler onun ayağından çıkacaktı" dedi. Baba Kabaiş, kızının okuduğu üniversitenin sınıfına giderek "Kızımın kaldığı yurdun önünde gezdim. Yeri bile öptüm, 'Kızım buraya basmış' dedim. İçim parçalanıyor" dedi.

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