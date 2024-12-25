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Embraer 190 yolcu uçağının teknik özellikleri neler? Kazakistan Aktau ile Grozni arası kaç km?

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Aktau kenti yakınlarında Bakü-Grozniy seferi yapan Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait yolcu uçağının düştüğünü duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından Aktau nerede, hangi ülkede? Aktau ile Grozni arası kaç km? Embraer 190 yolcu uçağının teknik özellikleri neler? soruları merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:41 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:57
Embraer 190 yolcu uçağının teknik özellikleri neler? Kazakistan Aktau ile Grozni arası kaç km?

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    Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Aktau kenti yakınlarında Bakü-Grozniy seferi yapan Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait yolcu uçağının düştüğünü duyurdu. Uçakta 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından Aktau nerede, hangi ülkede? Aktau ile Grozni arası kaç km? Azerbaycan yolcu uçağı güzergahı neydi? soruları merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...

    (Google Maps)(Google Maps)

    Kazakistan Aktau ile Grozni arası kaç km?

    Aktau ile Grozni arası 22 saat 35 dakika ( 1.719,2 km ) olarak hesaplanıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Embraer 190 yolcu uçağının teknik özellikleri neler?

    Yolculuk Hızı: 890 km/h - Koltuk Sayısı: 100-118 - Mesafe: 3320 km

    Temel türevi E-170 temel alınarak daha güçlü motorlar, uzatılmış kabin, geniş kanat tasarımı ile E-190 ve E-195 serileri geliştirildi. Embraer E-Jets yeni nesil bölgesel jet uçaklarındandır. Daha az masrafla daha çok yolcu taşımayı amaç edinmiş hava yolu şirketleri tarafından tercih edilmektedir. Küçük General Electric GE-34 motorlarının bakımı daha kolaydır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hafif olduğu için daha az hidrolik aksama ihtiyaç duyar. Kanat uçlarındaki winglet denen yukarı dönük kanatçıklar yakıt tüketimini yüzde 1 oranında azaltır. Bu kanatçıklar türbülans sırasında oluşan tireşimide azaltmaktadır. Uçakta cam-kokpit diye tabir edilen kokpit tasarımı kullanılmıştır. Pd, Nd, Efis 5 ana lcd ekrandan rahatlıkla takip edilmektedir. Uçağın lövyesi Concorde lövyesinin aynısıdır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Motorlar :

    ERJ-170 – İki adet 62.3kN (14,000lb) General Electric CF34-8E turbofan
    ERJ-190 – İki adet 82.3kN (18,500lb) CF34-10E

    Performans Özellikleri :

    ERJ-170 – Maksimum seyir sürati: Mach 0.82 veya 890km/h (481kt)
    Menzil (Tam kapasite): 3334km (1800nm)
    ERJ-190 – 170 ile aynı
    ERJ-195 -170 ile aynı

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ağırlık :

    ERJ-170 – Temel ağırlık 20,150kg (44,422lb)
    Maksimum kalkış ağırlığı: 35,450kg (78,153lb)

    ERJ-195 – Temel ağırlık: 27,100kg (59,744lb)
    Maksimum kalkış ağırlığı: 46,990kg (103,593lb

    Boyutlar :

    ERJ-170 – Kanat genişliği 26,00m (85ft 4in), gövde uzunluğu29,90m (98ft 1in), yükseklik 9.67m (31ft 9in)
    ERJ-190 – Kanat genişliği 28.72m (94ft 3in), gövde uzunluğu 36.24m (118ft 11in), yükseklik 10.28m (33ft 9in).
    ERJ-195 – ERJ-190 ile gövde uzunluğu hariç aynı boyutlara sahip ( 38.65m (126ft 10in))

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kapasitesi özellikleri :

    Uçuş mürettebatı : 2

    Yolcu kapasiteleri:

    ERJ-170 : 70
    ERJ-175 : 78
    ERJ-190 : 98
    ERJ-195 : 108

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