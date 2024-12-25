Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Aktau kenti yakınlarında Bakü-Grozniy seferi yapan Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait yolcu uçağının düştüğünü duyurdu. Uçakta 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından Aktau nerede, hangi ülkede? Aktau ile Grozni arası kaç km? Azerbaycan yolcu uçağı güzergahı neydi? soruları merak ediliyor. İşte habere ilişkin detaylar...