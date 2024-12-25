(Takvim Foto Arşiv)
Hafif olduğu için daha az hidrolik aksama ihtiyaç duyar. Kanat uçlarındaki winglet denen yukarı dönük kanatçıklar yakıt tüketimini yüzde 1 oranında azaltır. Bu kanatçıklar türbülans sırasında oluşan tireşimide azaltmaktadır. Uçakta cam-kokpit diye tabir edilen kokpit tasarımı kullanılmıştır. Pd, Nd, Efis 5 ana lcd ekrandan rahatlıkla takip edilmektedir. Uçağın lövyesi Concorde lövyesinin aynısıdır.
(Takvim Foto Arşiv)
Motorlar :
ERJ-170 – İki adet 62.3kN (14,000lb) General Electric CF34-8E turbofan
ERJ-190 – İki adet 82.3kN (18,500lb) CF34-10E
Performans Özellikleri :
ERJ-170 – Maksimum seyir sürati: Mach 0.82 veya 890km/h (481kt)
Menzil (Tam kapasite): 3334km (1800nm)
ERJ-190 – 170 ile aynı
ERJ-195 -170 ile aynı
(Takvim Foto Arşiv)
Ağırlık :
ERJ-170 – Temel ağırlık 20,150kg (44,422lb)
Maksimum kalkış ağırlığı: 35,450kg (78,153lb)
ERJ-195 – Temel ağırlık: 27,100kg (59,744lb)
Maksimum kalkış ağırlığı: 46,990kg (103,593lb
Boyutlar :
ERJ-170 – Kanat genişliği 26,00m (85ft 4in), gövde uzunluğu29,90m (98ft 1in), yükseklik 9.67m (31ft 9in)
ERJ-190 – Kanat genişliği 28.72m (94ft 3in), gövde uzunluğu 36.24m (118ft 11in), yükseklik 10.28m (33ft 9in).
ERJ-195 – ERJ-190 ile gövde uzunluğu hariç aynı boyutlara sahip ( 38.65m (126ft 10in))
(Takvim Foto Arşiv)
Kapasitesi özellikleri :
Uçuş mürettebatı : 2
Yolcu kapasiteleri:
ERJ-170 : 70
ERJ-175 : 78
ERJ-190 : 98
ERJ-195 : 108