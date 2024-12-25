Toplantıda parti milletvekilleriyle bir araya gelen Başkan Erdoğan ekonomik gelişmeler ve diğer güncel konulara dair değerlendirmelerde bulunacak.
Toplantıda parti milletvekilleriyle bir araya gelen Başkan Erdoğan ekonomik gelişmeler ve diğer güncel konulara dair değerlendirmelerde bulunacak.
25 ARALIK AK PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milyonlar gözünü bugün yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'na çevirmiş durumda.
AK Parti Grup Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.
KONU BAŞLIKLARI NELER?
Toplantıda Suriye başta olmak üzere emekli memur zammı, terörle mücadele, İsrail-Filistin meselesi gibi önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın bu konularda yapacağı açıklamalar özellikle ekonomik ve dış politikadaki gelişmeleri şekillendirecek.