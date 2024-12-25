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Ak Parti Grup Toplantısı bugün saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Konu başlıkları neler?

Türkiye’nin siyasi gündemini yakından takip edenler AK Parti Grup Toplantısı’na odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen bu toplantılarda parti içi önemli kararlar alınıyor ve ülke gündemini belirleyen açıklamalar yapılıyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:46 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:47
Ak Parti Grup Toplantısı bugün saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Konu başlıkları neler?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Toplantıda parti milletvekilleriyle bir araya gelen Başkan Erdoğan ekonomik gelişmeler ve diğer güncel konulara dair değerlendirmelerde bulunacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    25 ARALIK AK PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Milyonlar gözünü bugün yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'na çevirmiş durumda.

    AK Parti Grup Toplantısı saat 12.00'de başlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KONU BAŞLIKLARI NELER?

    Toplantıda Suriye başta olmak üzere emekli memur zammı, terörle mücadele, İsrail-Filistin meselesi gibi önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Erdoğan'ın bu konularda yapacağı açıklamalar özellikle ekonomik ve dış politikadaki gelişmeleri şekillendirecek.

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