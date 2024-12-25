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72 kişiye mezar olmuştu! Asrın felaketinin davasında karar: Grand İsias Hotel’e ağır ceza!

Adıyaman’da 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel’e ilişkin davada, mahkeme kararını açıkladı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 05:29 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 05:35
72 kişiye mezar olmuştu! Asrın felaketinin davasında karar: Grand İsias Hotel’e ağır ceza!

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    3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6. duruşması 16 saat sürdü. Cumhuriyet Savcısının, 3'ü tutuklu toplam 11 sanığın tamamına "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza istedi.

    Savcının mütalaasına karşı müşteki yakınları ve avukatlarının beyanlarının ardından, sanık ve sanık avukatları savunma yaptı.

    Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından, mahkeme heyeti duruşmaya 3,5 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme kararı açıkladı.

    Kararda, otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Ahmet Bozkurt'un kendisi gibi tutuklu yargılanan oğlu sanık Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, tutuklu sanık Mimar Erdem Yıldız'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Fenni Mesul Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay, Fenni Mesul Hasan Aslan'a 15 yıl 16 ay 20 gün, İnşaat Mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na 7 yıl 16 ay ceza verilmesine, Otel Sahibi Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye Bozkurt, çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verildi.

    Dava sonunda açıklamada bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Öncelikle biz Türkiye Cumhuriyetinin adaletine güveniyoruz. O günden bugüne kadar burada salonda, çalışan emek koyan, gerek savcımız olsun, gerek yargıçlarımız olsun, gerekse hukukçu arkadaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Bu dava burada neticelendi. Ama bizim için henüz bitmedi. Bizim daha işimiz var. Biz bu davanın gerekçeli kararı açıklandıktan sonra bu kararı biz istinafa götürüp orada da bunun ülke olarak takipçisi olacağız" dedi.

    KKTC Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise açıklamasında, "6 sanık bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiştir. 5 sanığın ise beraatine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

    DAVA GEÇMİŞİ

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

    Sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl sekizer aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 1993 yılında konut olarak inşa edilen otele 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.

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