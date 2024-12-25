72 kişiye mezar olmuştu! Asrın felaketinin davasında karar: Grand İsias Hotel’e ağır ceza!

Dava sonunda açıklamada bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Öncelikle biz Türkiye Cumhuriyetinin adaletine güveniyoruz. O günden bugüne kadar burada salonda, çalışan emek koyan, gerek savcımız olsun, gerek yargıçlarımız olsun, gerekse hukukçu arkadaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Bu dava burada neticelendi. Ama bizim için henüz bitmedi. Bizim daha işimiz var. Biz bu davanın gerekçeli kararı açıklandıktan sonra bu kararı biz istinafa götürüp orada da bunun ülke olarak takipçisi olacağız" dedi.