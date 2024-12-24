2025 asgari ücreti dolar bazında ne kadar arttı? İşte yeni rakam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrasında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlendiğini bildirdi. Yeni rakam ve Asgari ücretin dolar bazlı değişimi A Haber ekranlarında Merve Türkay'ın sunduğu Memleket Meselesi programında değerlendirilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, ise dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) toplantıya katılmadığını vurgulayarak, işçilerin temsil edilememesini eleştirdi.

Duman, yeni belirlenen 22.204 TL'lik asgari ücretin beklentilerini tam olarak karşılamadığını ifade etti. Türkiye'de asgari ücretin brüt olarak ve günlük 7,5 saat çalışma karşılığında belirlendiğini hatırlatan Duman, şu bilgileri paylaştı:

"22.104 TL'nin brütü yaptığım hesaplara göre 26 bin 5 TL'ye tekabul ediyor. Bu da asgari ücretin günlük tutarının ortalama 860 TL 0,83 kurş olması brüt olarak anlamına geliyor. Ancak işçiler ayda 30 gün çalışıp yalnızca 22.204 TL alacaklarını düşünmesin. Çünkü asgari ücret, ayda 225 saatlik çalışma süresine göre belirleniyor. Eğer çalışma saatiniz bu sürenin üzerine çıkarsa işveren, sizi asgari ücretten çalıştıramaz."

2024 yılının içinde ara dönem asgari ücret kararı çıksaydı yüzde 30'u çok iyi bir başarı olarak görülürdü diyen Duman, "yıllık bazda bakıldığında enflasyonun altında kalmış oldu. Neden çünkü Merkez Bankası 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon beklentisi yüzde 45'e çıktı. Ama gelen asgari ücret zammı yüzde 30 oldu. 2025 yılının Temmuz'unda 1 güncelleme rakamı da gelebilir. Eğer enflasyon öngörülenin biraz daha üstüne çıkarsa 2024'te orta vadeli planlama da yanlış hatırlamıyorsam enflasyon beklentisi 37-38 seviyesindeydi." ifadelerini kullandı.

2025'in yıllık beklentisi yüzde 21 seviyesinde. İşverenler 2025 yılı için demekki bir takım öngörüler almış olabileceklerine dikkat çeken Duman, "şu da olabilir. Enflasyonun baskılanması için, enflasyonun küçüğüne eğiliminde doğru kontrol için işçilik gideri de enflasyonu saatine dair ekonomistlerin açıklamaları vardı. Bu açıklamalar doğrultusunda da enflasyon çok fazla yükselmesin. Vatandaşımızın aldığı maaş yüzde 30 iken zorunlu ihtiyaçları yüzde 30 yüzde 40 artmasın diye tedbir amaçlı da hareket edilmiş olabilir tabii biz bunu net olarak bilmiyoruz. açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA NEREDEN NEREYE GELDİ?

Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte asgari ücretin dolar bazlı hangi seviyelere geldiği merak ediliyor geçmiş dönemlerde asgari ücret, yıllar içinde TL bazında artış göstermiş olsa da dolar bazında dalgalı bir seyir izledi. İşte 2002 yılından günümüze kadar asgari ücretin yıllara göre TL ve dolar karşılıkları:

Asgari ücretin yıllar içindeki değişimi, hem TL hem de dolar bazında dikkat çekiyor. Ekonomik dalgalanmalar ve döviz kuru etkisiyle ücretlerdeki artışlar farklı seviyelerde seyretmiş durumda.

2002 yılında asgari ücret sadece 184 TL seviyesindeydi ve bu tutar dolar bazında 126 dolara denk geliyordu. Yıllar içinde düzenli artışlarla 2010 yılında asgari ücret 599 TL'ye ulaştı ve dolar karşılığı 396 dolar oldu.

2011'de asgari ücret 658 TL ile 427 dolar seviyesindeyken, 2012'de dolar bazındaki değer 386 dolara geriledi. Döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 2020 yılında asgari ücret 2.324 TL olurken dolar karşılığı 390 dolar olarak gerçekleşti.

Son yıllarda asgari ücrette hem TL hem de dolar bazında dikkat çeken artışlar yaşandı: 2021 yılında asgari ücret 2.825 TL oldu, dolar bazında ise değeri 316 dolar seviyelerine çıktı.

2022 Ocak ayında asgari ücret 4.253 TL'ye yükselirken dolar karşılığı 316 dolar olarak sabit kaldı.

2022 Temmuz: Yılın ikinci yarısında yapılan yüzde 49 artışla asgari ücret 5.506 TL'ye çıkarken dolar bazında 329 dolar oldu. 2023 Ocak zammıile asgari ücret 8.506 TL olarak belirlenirken dolar karşılığı 455 dolar oldu. son kez yapılan ara zam ile 2023 Temmuz: ücreti 11.402 TL'ye yükselirken, dolar bazında ise 482 dolara ulaştı.

2024 YILINDA TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

2024 yılında asgari ücret, 17.002 TL'ye yükselirken dolar bazında 578 dolar seviyesine ulaştı. Bu, dolar bazında son yılların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti

Bugün ise 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret açıklandı. Ocak ayından itibaren uygulanacak olan asgari ücret, yüzde 30'luk bir artışla net 22.104 TL olarak belirlendi. Dolar bazında ise yeni bir rekor kırarak 627,93 dolara yükseldi.