İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı (AA/Arşiv)

Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Diğer şüpheli ise diğer adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yurt dışından terör örgütü DEAŞ'a verilmek üzere Türkiye'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edilmişti.

Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.



