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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderdiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:33 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:33
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

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    İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı (AA/Arşiv)İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı (AA/Arşiv)

    Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

    Diğer şüpheli ise diğer adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yurt dışından terör örgütü DEAŞ'a verilmek üzere Türkiye'ye gönderilen paraları, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına gönderen 7 şüpheli tespit edilmişti.

    Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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