DEM yine "Türkiye partisi olmam" dedi! Akla ziyan bildiri "PKK'yı meşrulaştırma" emeli: Hükümet YPG ile masaya otursun

DEM Parti'den YPG bildirisi (Takvim.com.tr) DEM PARTİ 'DEN AKLA ZİYAN BİLDİRİ: "HÜKÜMET YPG İLE DİYALOG KURSUN" "Türkiye partisi ol" telkinlerini kulak ardı eden DEM Parti ise Özgürlük Şafağı operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK/YPG'ye can simidi oldu. Geride bıraktığımız gün Erbil'de "PKK'lılar kardeşlerimdir" diyen KYB Başkanı Bafel Talabani ile bir araya gelen DEM Parti heyeti şimdi de "Hükümet YPG ile diyalog kursun" diyecek kadar ileri gitti. DEM Parti Parti Meclisi toplantısının sonuç bildirgesinde AK Parti skandal sözlerle hedef alındı. "İktidar Suriye'de Kürt halkının kazanımlarını yok etmeye çalışıyor" denilerek terör örgütü YPG meşrulaştırılmak istendi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet geride bıraktığımız gün Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)



MEZHEPÇİ İFTİRA



Esad rejiminin yıllardır yaptığı mezhepçi katliamları göz ardı eden DEM yönetimi "Rejimin düşmesinden sonra Aleviler başta olmak üzere Suriye'deki farklı kimlik ve inançlara yönelik başlayan saldırı ve tehditler, hem ciddi tehlikeleri barındırmakta hem de Suriye'nin çok kimlikli ve kültürlü yapısına yönelik demokratik yeniden inşasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır" yalanını ortaya attı.







