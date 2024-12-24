Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğl (X Sosyal medya hesabı)

ÇOCUKLAR DA KARARA KATILACAK

Düzenleme yapılırken çocuklara da söz hakkı verileceğini açıklayan Katırcıoğlu, Aile Bakanlığı koordinesinde oluşturulan çocuk il komitelerinin komisyona çağrılacağını, sosyal medya konusunda istişarede bulunarak düşüncelerini alacaklarını söyledi. Katırcıoğlu, "Her yaştan çocuklar olacak, böylece kendileriyle ilgili bir düzenlemede çocuklar da karar vermiş olacak. Türkiye'ye özgü bir düzenleme hazırlayacağız. Öyle bir alan ki her gün bir olay duyuyor ve yaşıyoruz. Tehdit, istismar, şiddet, terör örgütlerinin, LGBT'lilerin girişimleri, siber zorbalık, dijital bağımlılık, sanal otizm ve yapay zekânın getirdiği daha birçok tehlike söz konusu. Hızlı ve Türkiye'ye en uygun bir çalışmayı mutabakatla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.