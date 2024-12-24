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Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, başta Japonya olmak üzere birçok ülkeye gerçekleştireceği ziyaretlerle çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili yaş sınırları konusunda incelemelerde bulunacak. Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, bu ziyaretlerin ardından TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile birlikte ortak bir yasa çalışması konusunda ocak ayında ilk adımın atılacağını duyurdu. Peki, düzenlemede öngörülen yaş sınırı ne?

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:02
Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor! Ocak ayında ilk adım atılıyor

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    TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 27 Ocak'ta Japonya'ya giderek oradaki çocukların sosyal medya kullanına ilişkin getirilen yaş sınırı ugulamasını inceleyecek.

    Ocak ayında çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili yaş sınırı konusunda ilk adım atılacak. (AA)Ocak ayında çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili yaş sınırı konusunda ilk adım atılacak. (AA)

    Komisyonun ilerleyen günlerde İngiltere, Norveç ve ABD'ye de ziyaretler gerçekleşitrmesi bekleniyor.

    Komisyon, sosyal medyada yaş sınırını geçtiğimiz günlerde 16 yaş olarak belirleyen Avustralya ile de büyükelçilik aracılığıyla irtibata geçerek bilgi alacak.

    "TECRÜBELERİ DİNLEYECEĞİZ"
    Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Japonya ile başlıyoruz çalışmalara. İngiltere, Norveç ve duruma göre ABD'de incelemelerde bulunacağız. Ülkelerdeki uygulamaları yerinde inceleyerek, kanun yapıcılarını dinleyeceğiz. Kanunların uygulamalarından aldıkları sonuçları, etki analizlerini görmek istiyoruz. Nasıl fayda sağladıklarını, 13 mü 16 yaş mı daha doğru başlangıçtır, tecrübeleri dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyada yaş sınırı konusunda kademeli geçiş öngörülüyor. (AA)Sosyal medyada yaş sınırı konusunda kademeli geçiş öngörülüyor. (AA)

    TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile birlikte ortak bir yasa çalışması konusunda ocak ayında ilk adımın atılacağını açıklayan Katırcıoğlu, Aile, Ulaştırma, İçişleri gibi ilgili bakanlıklarla yuvarlak masa çalışması yapacaklarını dile getirdi.

    OCAK AYINDA İLK ADIM ATILACAK
    Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; verilerin birleştirilerek ortak bir çalışma metni ortaya çıkacaklarını dile getiren Katırcıoğlu, "Ocak ayında ilk adımı atıyoruz. Avrupa ülkeleri hızlı karar aldılar. Uygulama sonuçları örnek olacak ve Türkiye'ye özgü en sağlıklı düzenlemeyi ortaya koyacağız" diye konuştu.

    Katırcıoğlu, düzenlemedeki yaş sınırının ne olması gerektiği konusunda ise "Kademeli geçiş taraftarıyım. Komisyon incelemelerimiz onu gösteriyor. Yurtdışı uygulamalara da bakacağız, 13 yaşla başlayıp iyi sonuç elde edilemezse 16 yaşa kademeli geçiş olabilir. 13 yaşa yönelik acil bir düzenleme sonrasında 16 yaşa varan bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu yönünde kanaatimiz var. Komisyondaki üyeleri de 13 yaştan başlayıp 16 yaşa kademeli geçilmesi eğiliminde" dedi.

    Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğl (X Sosyal medya hesabı)Alt Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğl (X Sosyal medya hesabı)

    ÇOCUKLAR DA KARARA KATILACAK
    Düzenleme yapılırken çocuklara da söz hakkı verileceğini açıklayan Katırcıoğlu, Aile Bakanlığı koordinesinde oluşturulan çocuk il komitelerinin komisyona çağrılacağını, sosyal medya konusunda istişarede bulunarak düşüncelerini alacaklarını söyledi. Katırcıoğlu, "Her yaştan çocuklar olacak, böylece kendileriyle ilgili bir düzenlemede çocuklar da karar vermiş olacak. Türkiye'ye özgü bir düzenleme hazırlayacağız. Öyle bir alan ki her gün bir olay duyuyor ve yaşıyoruz. Tehdit, istismar, şiddet, terör örgütlerinin, LGBT'lilerin girişimleri, siber zorbalık, dijital bağımlılık, sanal otizm ve yapay zekânın getirdiği daha birçok tehlike söz konusu. Hızlı ve Türkiye'ye en uygun bir çalışmayı mutabakatla hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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