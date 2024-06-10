DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık silahlı saldırı suçundan tutuklandı!

TABANCAYLA VURUP KAÇTI

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.