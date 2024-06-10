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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık silahlı saldırı suçundan tutuklandı!

Ankara'da DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü silahla yaralama suçundan gözaltına alınmıştı. Sakık'ın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 19:56 Güncelleme 10 Haziran 2024, 23:40
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık silahlı saldırı suçundan tutuklandı!

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Ankara'da Murat Köylü'yü (56) tabanca ile yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık (39) tutuklandı.

TABANCAYLA VURUP KAÇTI
Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Tutuklama kararının ardından adliyedeki işlemleri tamamlanan Cenk Sakık, cezaevine gönderildi.

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisinin İbni Sina Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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