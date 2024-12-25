Resmi Gazete’de yayımlandı: Kamuya yeni kadrolar geliyor: Bakanlıklar ve Kurumlar personel alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı , Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Helal Akreditasyon Kurumuna personel alım ilanları ile Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI



İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 65 adet kaymakam adayı alınacak. Kaymakam aday adaylarının fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olması veya; üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, maliye ve iktisat alanlarında tezli lisansüstü eğitimini tamamlamış olması gerekecek.

Adaylar 1 Ocak 2025 itibariyle 35 yaşının doldurmamış olacak. Sınav, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Adaylara 120 soru için 165 dakika verilecek. Adaylar başvurularını, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecek.