Sağlık Bakanı Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı ile görüştü!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu , Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun, Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye'ye sağlık alanında destek verileceği belirtildi.