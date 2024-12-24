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Sağlık Bakanı Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı ile görüştü!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefonda görüştü. Bakan Memişoğlu, telefon görüşmesinde sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 21:55 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 21:55
Sağlık Bakanı Memişoğlu Suriyeli mevkidaşı ile görüştü!

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    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye'nin yeni Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun, Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye'ye sağlık alanında destek verileceği belirtildi.

    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Memişoğlu'nun görüşmede, sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedildi.

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