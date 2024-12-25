PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlandı: On üniversite 438 akademisyen alınacak

On üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 438 akademisyen alınacak. Başvuru şartları ve aranan nitelikler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 04:50 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 04:50
Resmi Gazete’de yayımlandı: On üniversite 438 akademisyen alınacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    On üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 438 akademisyen alınacak.

    Söz konusu alımlara ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 1 öğretim görevlisi, Amasya Üniversitesi 22 öğretim üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi 18 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisi, Mardin Artuklu Üniversitesi 41 öğretim üyesi, İstanbul Atlas Üniversitesi 42 öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi, Galatasaray Üniversitesi 11 öğretim üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi 67 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi 15 araştırma görevlisi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 147 öğretim üyesi alacak.

    Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
    Son dakika: Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
    2025 asgari ücreti dolar bazında ne kadar arttı? İşte yeni rakam
    ASGARİ ÜCRET 2025 | 8 kaleme zam geliyor! Maaşlar değişti
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Turkuvaz’daki Para Sohbetleri’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran cinayetinde aile toplantısı görüntülerinin bilirkişi incelemesi tamamlandı!
    Paulo Dybala ile ilgili gerçek belli oldu! Galatasaray’da flaş gelişme
    Suriye’de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: Türkiye evinde darbe alabilir | Michael Rubin’den şeytani İsrail-YPG planı
    46 BİN TL UCUZ EMEKLİLİK | Doğum ve askerlik borçlanması değişiyor
    Ahmed el Şara’dan yeni Suriye açıklaması: Tüm muhalif gruplar kendini feshederek Savunma Bakanlığı altında birleşecek
    Marcus Rashford transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber
    Millete kılıç çeken teğmenler için hesap vakti! YDK İhraç gündemiyle toplanıyor: Tarih belli oldu
    DEM yine Türkiye partisi olmam dedi! Akla ziyan bildiri PKK’yı meşrulaştırma emeli: Hükümet YPG ile masaya otursun
    İnan Kıraç 87 yaşında Emine Alangoya ile evlendi! Koç ailesini kızdıran karar! Suna Kıraç’ın portresi önünde poz | Emine Alangoya kimdir?
    Fenerbahçe’den görülmemiş plan! Talisca’dan sonra sıra onda