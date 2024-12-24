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Balıkesir patlama olan fabrika ne üretiyor? Karesi mühimmat fabrikasında kaç işçi çalışıyor?

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Peki, fabrikada ne üretiliyor? Karesi mühimmat fabrikasında kaç işçi çalışıyor? İşçilerin durumu nasıl? İşte sıcak habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:29 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:29
Balıkesir patlama olan fabrika ne üretiyor? Karesi mühimmat fabrikasında kaç işçi çalışıyor?

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    Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada yaşanan patlamada son verilere göre 12 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Vali Ustaoğlu, ilk incelemelere göre sabotaj ihtimali olmadığını paylaştı. Peki, fabrikada ne üretiliyor? Karesi mühimmat fabrikasında kaç işçi çalışıyor? İşçilerin durumu nasıl? İşte habere ilişkin detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Balıkesir patlama olan fabrika ne üretiyor?

    Balıkesir Karesi'de talihsiz olayın meydana geldiği fabrika bir mühimmat fabrikasıdır. Fabrikada av ve spor fişeği, sivil patlayıcı, ses fişeği gibi ürünlerin üretimi yapılıyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Balıkesir Karesi fabrikada kaç işçi çalışıyor?

    Net bilinmemekle birlikte Karesi'de bulunan fabrikada 500 kişi civarında işçinin istiham edildiği biliniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    VALİ, SON DURUMU AÇIKLADI

    Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, "Sabah 08:25'te meydana geliyor. Bir bölümünde patlama meydana geliyor, kapsül üretim bölümünde. Hastaneye kaldırılan 3 yaralımız var. 12 vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Faaliyet halinde olan bir bölümdü ve sadece o bölümde meydana geliyor. Yaralıların durumu şu an için iyi görünüyor" dedi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BALIKESİR ZSR SAHİBİ KİM?

    Rekabet Kurumu resmi internet sitesinde 24.4.2024 tarihinde paylaşılan bilgi şöyle: "Hâlihazırda Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortak kontrolünde bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketinin belli orandaki hissesinin Topalipo a.s.ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi."

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