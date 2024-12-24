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VALİ, SON DURUMU AÇIKLADI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, "Sabah 08:25'te meydana geliyor. Bir bölümünde patlama meydana geliyor, kapsül üretim bölümünde. Hastaneye kaldırılan 3 yaralımız var. 12 vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Faaliyet halinde olan bir bölümdü ve sadece o bölümde meydana geliyor. Yaralıların durumu şu an için iyi görünüyor" dedi.