(Takvim Foto Arşiv)
VALİ, SON DURUMU AÇIKLADI
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, "Sabah 08:25'te meydana geliyor. Bir bölümünde patlama meydana geliyor, kapsül üretim bölümünde. Hastaneye kaldırılan 3 yaralımız var. 12 vatandaşımız vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Faaliyet halinde olan bir bölümdü ve sadece o bölümde meydana geliyor. Yaralıların durumu şu an için iyi görünüyor" dedi.
(Takvim Foto Arşiv)
BALIKESİR ZSR SAHİBİ KİM?
Rekabet Kurumu resmi internet sitesinde 24.4.2024 tarihinde paylaşılan bilgi şöyle: "Hâlihazırda Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortak kontrolünde bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketinin belli orandaki hissesinin Topalipo a.s.ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi."