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Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya nereli, mesleği ne?

Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, Emine Alangoya ile hayatını birleştirdi. Peki, Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya nerede doğdu?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 15:54 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 12:40
Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç’ın eşi Emine Alangoya nereli, mesleği ne?

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1937 yılında Eskişehir'de doğan Koç Holding'in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evliliğe adım attı. Peki, Emine Alangoya kimdir? İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya nerede doğdu ve kaç yaşında?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EMİNE ALANGOYA KİMDİR?

1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding'e çalışma hayatını sürdüren Emine Alangoya, uzun seneler boyunca şirket bünyesinde önemli sorumluluklar üstlendi. 5o yılı aşan bir süre boyunca Koç Holding çatısı altında görev yapan Emine Alangoya, güncel olarak İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor.