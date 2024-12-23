DEM ve KYB'den "Suriye'de YPG'ye destek" bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye'de Kandil'le temas mı kurulacak?

Suriye'deki yeni denklemde terör gölgesine yer yok. Ankara, PKK ve türevlerinin başını ezmeye kararlı.
Bu bağlamda PKK/YPG işgali altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri hız kazandı. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a yönelik (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (AA)
BAŞKAN ERDOĞAN "SURİYE'DE PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK" DEDİ, HAKAN FİDAN ŞAM'A GİTTİ
Başkan Erdoğan'ın "Suriye'nin bekasını tehdit eden DEAŞ, PKK ve türevlerinin kökünün kazınması gerekiyor" sözleri sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşen Fidan, "Suriye halkının PKK/YPG'yle mücadele konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG, bir an önce kendisini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan da temizlenecek" dedi.
AHMED ŞARA'DAN PKK/YPG İLE MÜCADELE SİNYALİ
Aynı görüşmede Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" diyerek PKK/YPG ile mücadele sinyali verdi. Ahmed Şara daha önce de MİT Başkanı İbrahim Kalın'la yaptığı görüşmede "Suriye'yi Türkiye'yi hedef almak için kullanan bir gruba izin vermeyiz" demişti.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)
SİNSİ HESAP... YPG ELEBAŞINI "MÜZAKERECİ" İLAN ETTİLER
ABD'den umduğu desteği bulamayan, Ankara ve yeni Şam yönetiminin kararlı tutumu karşısında tökezleyen PYD-YPG ise Suriye'de sinsi hesaplara girişti.
İşgal altındaki Kamışlı'da "Kürt - Kürt diyaloğu" adı verilen görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Şam müzakerecesi" ilan edildi. Bölgede yaşayan Kürtlere de "YPG bayrağı altında bir olun" telkinleri yapıldı.