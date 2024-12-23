DEM ve KYB'den "Suriye'de YPG'ye destek" bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye'de Kandil'le temas mı kurulacak?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)



DEM PARTİ YPG'YE CAN SİMİDİ OLDU



Bu gelişmeyle eş güdümlü olarak "Türkiye partisi ol" tekinlerini kulak ardı eden DEM Parti Erbil'de "PKK'lılar kardeşlerimdir" diyen KYB Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi.



Suriye konu başlıklı görüşmede YPG'ye can simidi olundu. DEM Parti, terör örgütünün geçiş sürecine dahil edilmesini savundu.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)



TALABANİ'DEN ELEBAŞINA DESTEK



Talabani ise YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i övüp "Çabalarını kıymetli buluyoruz" dedi.



KYB Başkanı, YPG'ye destek olacaklarını belirterek "Mazlum Abdi'nin bu hassas süreçteki çabalarını, bölgenin istikrarına yönelik girişimlerini kıymetli buluyoruz ve bütün Kürt taraflarının da meseleye aynı hassasiyetle yaklaşmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.



Talabani ve Hatimioğlulları karşılıklı hediyeleşti (Takvim.com.tr)



Karşılıklı hediyeleşen KYB-DEM heyetinin Erbil'den Süleymaniye'ye geçeceği öğrenildi.



DEM PARTİ SÜLEYMANİYE'DE KANDİL'LE Mİ GÖRÜŞECEK?



Bilindiği üzere Süleymaniye, Kandil'den sonra PKK'nın ikinci üssü konumunda. Talabani ve KYB yönetimi, Kandil'e askeri, lojistik ve barınma desteğinin yanı sıra tıbbi imkanlar da sağlıyor.







Irak ve Suriye'deki çatışmalarda yaralanan PKK/YPG'li teröristler Süleymaniye'deki PKK hastanesinde tedavi ediliyor.



Bu detaylar çerçevesinde DEM Parti'nin Talabani yönetimiyle Süleymaniye'de ne gibi temaslar kuracağı merak konusu oldu.



Akıllara "DEM, Talabani çatısı altında Kandil'le mi görüşecek?" sorusu geldi.