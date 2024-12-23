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DEM ve KYB'den "Suriye'de YPG'ye destek" bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye'de Kandil'le temas mı kurulacak?

Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yok. Durumun farkına varan terör baronları YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i "Şam müzakerecisi" ilan edip sinsi hesaplara girişti. "Türkiye partisi ol" telkinlerini kulak ardı eden DEM Parti ise Erbil'de YPG'ye can simidi oldu. DEM heyeti "PKK'lılar kardeşlerimdir" diyen KYB Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'de YPG'ye destek mesajı verildi. Daha sonra heyetin Süleymaniye'ye geçeceği öğrenildi. Bilindiği üzere Süleymaniye, PKK'ya askeri, lojistik, barınma ve tıbbi imkanlar sağlaması açısından ikinci Kandil statüsünde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:12 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 10:32
DEM ve KYB’den Suriye’de YPG’ye destek bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye’de Kandil’le temas mı kurulacak?

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    Suriye'deki yeni denklemde terör gölgesine yer yok. Ankara, PKK ve türevlerinin başını ezmeye kararlı.

    Bu bağlamda PKK/YPG işgali altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri hız kazandı. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a yönelik (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (AA)

    BAŞKAN ERDOĞAN "SURİYE'DE PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK" DEDİ, HAKAN FİDAN ŞAM'A GİTTİ

    Başkan Erdoğan'ın "Suriye'nin bekasını tehdit eden DEAŞ, PKK ve türevlerinin kökünün kazınması gerekiyor" sözleri sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşen Fidan, "Suriye halkının PKK/YPG'yle mücadele konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG, bir an önce kendisini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan da temizlenecek" dedi.

    AHMED ŞARA'DAN PKK/YPG İLE MÜCADELE SİNYALİ

    Aynı görüşmede Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" diyerek PKK/YPG ile mücadele sinyali verdi. Ahmed Şara daha önce de MİT Başkanı İbrahim Kalın'la yaptığı görüşmede "Suriye'yi Türkiye'yi hedef almak için kullanan bir gruba izin vermeyiz" demişti.

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)


    SİNSİ HESAP... YPG ELEBAŞINI "MÜZAKERECİ" İLAN ETTİLER

    ABD'den umduğu desteği bulamayan, Ankara ve yeni Şam yönetiminin kararlı tutumu karşısında tökezleyen PYD-YPG ise Suriye'de sinsi hesaplara girişti.

    İşgal altındaki Kamışlı'da "Kürt - Kürt diyaloğu" adı verilen görüşmelerde YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin "Şam müzakerecesi" ilan edildi. Bölgede yaşayan Kürtlere de "YPG bayrağı altında bir olun" telkinleri yapıldı.

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)

    DEM PARTİ YPG'YE CAN SİMİDİ OLDU

    Bu gelişmeyle eş güdümlü olarak "Türkiye partisi ol" tekinlerini kulak ardı eden DEM Parti Erbil'de "PKK'lılar kardeşlerimdir" diyen KYB Başkanı Bafel Talabani ile bir araya geldi.

    Suriye konu başlıklı görüşmede YPG'ye can simidi olundu. DEM Parti, terör örgütünün geçiş sürecine dahil edilmesini savundu.

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet Erbil'de Talabani ile bir araya geldi (Takvim.com.tr)

    TALABANİ'DEN ELEBAŞINA DESTEK

    Talabani ise YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i övüp "Çabalarını kıymetli buluyoruz" dedi.

    KYB Başkanı, YPG'ye destek olacaklarını belirterek "Mazlum Abdi'nin bu hassas süreçteki çabalarını, bölgenin istikrarına yönelik girişimlerini kıymetli buluyoruz ve bütün Kürt taraflarının da meseleye aynı hassasiyetle yaklaşmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

    Talabani ve Hatimioğlulları karşılıklı hediyeleşti (Takvim.com.tr)Talabani ve Hatimioğlulları karşılıklı hediyeleşti (Takvim.com.tr)

    Karşılıklı hediyeleşen KYB-DEM heyetinin Erbil'den Süleymaniye'ye geçeceği öğrenildi.

    DEM PARTİ SÜLEYMANİYE'DE KANDİL'LE Mİ GÖRÜŞECEK?

    Bilindiği üzere Süleymaniye, Kandil'den sonra PKK'nın ikinci üssü konumunda. Talabani ve KYB yönetimi, Kandil'e askeri, lojistik ve barınma desteğinin yanı sıra tıbbi imkanlar da sağlıyor.

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    Irak ve Suriye'deki çatışmalarda yaralanan PKK/YPG'li teröristler Süleymaniye'deki PKK hastanesinde tedavi ediliyor.

    Bu detaylar çerçevesinde DEM Parti'nin Talabani yönetimiyle Süleymaniye'de ne gibi temaslar kuracağı merak konusu oldu.

    Akıllara "DEM, Talabani çatısı altında Kandil'le mi görüşecek?" sorusu geldi.

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    YENİ KANDİL SÜLEYMANİYE! TALABANİ PKK/YPG'Yİ "KARDEŞ" OLARAK GÖRÜYOR

    Bafel Talabani ve KYB yönetimi PKK ile birlik olmayı "beka" olarak tanımlıyor. Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma yolunda adımlar atan Talabani, "PYD ile ortak çalışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" demekten geri durmuyor.

    Aynı Talabani, Kandil'deki elebaşları ve YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'i kendisine "kardeş" olarak görüyor.

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