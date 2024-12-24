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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı." denildi.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 15:08 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 15:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü

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    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın D-8 üyeliğinin hayırlı olması dileklerini belirtirken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini, barışın sağlanması ile Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve refaha kavuşmasını beklediklerini söyledi.

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