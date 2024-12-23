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Terör örgütü PKK/YPG'nin kaçırdığı Suriyeli kadın dehşeti anlattı: "13 yaşına gelmeden kızlara tecavüz ediyorlar"

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG üyeleri tarafından 15 gün boyunca alıkonulan ve tecavüze uğrayan kadın yaşadığı zulmü anlattı. Terör örgütünden kurtulduktan sonra Türkiye'ye döndüğünü belirten 51 yaşındaki Suriyeli M.M. PKK/YPG'ye destek veren Avrupa ülkelerine seslenerek, "Kızlar daha 13 yaşına gelmeden onlara tecavüz ediyorlar. Bu PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin içinden çıkmasını istiyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 14:25 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 14:45
Terör örgütü PKK/YPG’nin kaçırdığı Suriyeli kadın dehşeti anlattı: 13 yaşına gelmeden kızlara tecavüz ediyorlar

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    Suriye'nin Afrin ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca 15 gün alıkonulan ve tecavüze uğrayan kadın, yaşadığı zulmü anlattı.

    PKK/YPG mensuplarının 15 gün alıkoyduğu kadın örgütün zulmünü anlattı

    TÜRKİYE'YE SIĞINMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

    Güvenlik gerekçesiyle yüzünü kameraya göstermeden yaşadıklarını Arapça anlatan Suriyeli 51 yaşındaki M.M, Halep kentinde ailesiyle yaşarken iç savaşın başladığı yıllarda eşini ve büyük oğlunu kaybettiğini, üç çocuğuyla Türkiye'ye sığınmak üzere 2017'de Halep'ten otobüsle yola çıktıklarını söyledi.

    Suriye'nin Afrin ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca 15 gün alıkonulan ve tecavüze uğrayan kadın, yaşadığı zulmü anlattı. (AA)Suriye'nin Afrin ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca 15 gün alıkonulan ve tecavüze uğrayan kadın, yaşadığı zulmü anlattı. (AA)

    PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER KAÇIRDI

    O zamanlar terör örgütü PKK/YPG işgali altında olan Afrin ilçesi girişinde örgüt mensupları tarafından otobüslerin durdurulduğunu anlatan M.M, daha sonra terör örgütü mensuplarınca bir eve götürüldüklerini ifade etti.

    ÖRGÜT ÜYELERİ 15 GÜN BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

    Kendisinin aralarında bulunduğu dört kadının terör örgütü PKK/YPG'nin sözde elebaşılarından biri tarafından alıkonulduğunu ve başka bir eve götürüldüklerini ifade eden M.M, 15 gün boyunca örgüt üyelerinin tecavüzüne uğradığını dile getirerek, "Ben o 15 gün içinde çok perişan haldeydim. Oradan çıktıktan sonra her anlamda perişandım." dedi.

    PKK/YPG terör örgütü üyeleri (AA)PKK/YPG terör örgütü üyeleri (AA)

    M.M, şunları anlattı:
    "PKK/YPG terör örgütünün kadın görevlileri, bize insan değil, sanki hayvan muamelesi yapıyorlardı. Bize çok işkence yapar, tekme atar ve duvara çarparlardı. Ben yola çıktığımda Türkiye'ye gelecektim ama bu olaydan sonra gelemedim tekrar geldiğim yere geri döndüm. Münbiç'te benim akrabalarım oturuyordu oraya gittim. Oradaki hastaneye giderek tedavi gördüm. Kendimi toparladıktan sonra Türkiye'ye gelebildim. Türkiye ilk girdiğimde şükür secdesi yaparak, yeri öptüm. Sağ salim çıktığım için Allah'a hamdolsun."

    Suriye'nin Afrin ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca 15 gün alıkonulan ve tecavüze uğrayan kadın, yaşadığı zulmü anlattı. (AA)Suriye'nin Afrin ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca 15 gün alıkonulan ve tecavüze uğrayan kadın, yaşadığı zulmü anlattı. (AA)

    "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE'NİN İÇİNDEN ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

    M.M, hayatının en zor anlarını terör örgütünün kendisini alıkoyduğu zamanda yaşadığını belirtti.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den çıkmasını isteyen M.M, sözlerini şöyle tamamladı:
    "Bütün dünyaya ve Avrupa ülkelerine sesleniyorum; Suriye içinde bu terör örgütüne bağlı olan ve bunlar adına silah taşıyan herkesin çıkmasını istiyorum çünkü bunlar insan değil, kadınlara ve kızlara tecavüz ediyorlar. Kızlar daha 13 yaşına gelmeden onlara tecavüz ediyorlar. Ölülere bile zarar veriyorlar. Onların olduğu yerdeki insanlar, çok büyük zorluklar çekiyor. Kimsenin evinden çıkmasına izin vermiyorlar, çıkanların kimliğini alıyorlar. Bu PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin içinden çıkmasını istiyoruz. Bunun için herkese sesleniyoruz, bu kişilerin çıkarılmasını ve ait oldukları yerlere gitmelerini istiyoruz."

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