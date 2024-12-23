Pensilvanya’daki çiftliği FETÖ’ye hibe eden Katırcıoğlu ailesinin mal varlıklarına el konuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün para kaynağı Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin ortak ve yöneticilerine ilişkin yapılan bir yargılama daha sona erdi. FETÖ'nün yıllarca en önemli finansörlerinden olan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden "Kervancı Ali" lakaplı Ali Katırcıoğlu'nun aile üyelerinin yer aldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Daha önce Katırcıoğlu ailesiyle ilgili 2 ayrı davada karar çıkmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu davaların birleştirilerek tek dosyada görüşmesine hükmedilmişti. Dosya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu davada, TMSF tarafından el koyulan Kaynak Holding'e bağlı Akasya Alçı Maden Üretim, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi, ve Elbruz Enerji Elektrik Üretim şirketlerinin ortak ve yöneticilerinin yargılanıyordu.

Güney Afrika'ya kaçan FETÖ'cü Ali Katırcıoğlu (Takvim.com.tr)

Ali Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan, oğlu eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Talat Katırcıoğlu, Necla Katırcıoğlu, Abdullah Katırcıoğlu'nun da yer aldığı 7 sanıklı dosyanın gerekçeli karar ortaya çıktı.

2 İSİM CEZA 5 İSİM BERAAT ALDI

Ali Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan da sanıklar arasında yer aldı. Demircan, Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin ortaklarındandı. Örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı çıktı. Demircan hakkında "terörizmin finansmanını önlenmesine muhalefet etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Sanıklardan Nadir Aksoy da FETÖ'yle ve Katırcıoğlu ailesiyle milyonlarca liralık para alışverişinde bulunan Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin ortağı ve yönetim kurulu üyesiydi. Aksoy, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan şirket müdürü Ümit Toygar, ortaklardan Yılmaz Demirtaş, şirket müdürü Mustafa Aygün, şirket müdürü Zafer Döğer, ve şirket ortaklarından Behzat Susamlı delil yetersizliğinden beraat etti.

FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliği (Takvim.com.tr)

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Sanıklardan Abdullah Katırcıoğlu ve Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun dosyaları yurt dışında kaçak olmaları nedeniyle ayrıldı. Mahkeme, Akasya Alçı Maden Üretim, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi, Akasya Yapı Sanayi ve Elbruz Elektrik şirketlerine ait mal varlıklarının, banka hesaplarının ve tüm menkul, gayrimenkullerinin örgüte tahsis edildiği anlaşıldığından müsaderesine karar verdi.



Mahkeme ayrıca, Ali Katırcıoğlu, Abdullah Katırcıoğlu, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Mehmet Demircan ve Fatma Nuray Demircan'ın şahıs malvarlıklarının da müsaderesine hükmetti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Katırcıoğlu ailesinin tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Mahkemenin bu kararıyla birlikte ailenin çoğu İstanbul'da bulunan gayrimenkul, arsa ve dükkanın da yer aldığı onlarca malı devlet hazinesine geçmiş oldu.

Güney Afrika'ya kaçan FETÖ'cü Ali Katırcıoğlu (Takvim.com.tr)

FETÖ'NÜN PRENSİ KATIRCIOĞLU

2015 Mart ayında Güney Afrika'ya kaçan Ali Katırcıoğlu'nun mal varlıklarına 2016 yılında konulan ihtiyati tedbir kararına kadar FETÖ'nün parasını yurt dışına kaçırdığı saptanmıştı. FETÖ'nün finans baronlarından olan Ali Katırcıoğlu, inşaat sektöründeki faaliyetleriyle adından sıkça söz ettirdi ve gayrimenkul zenginleri arasına ismini yazdırdı. 2000 yılında ise işlerini oğullarına devretti ve daha çok örgüt içerisindeki aktif rolüne yoğunlaştı. Oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu da Bank Asya'da Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapan bir isimdi. Katırcıoğlu, 13 Mart 2015 yılında yurtdışına kaçtı.

MİLYONLARCA DOLARLIK PARA TRAFİĞİ

2015 yılı Mart ayında Güney Afrika'ya kaçan Ali Katırcıoğlu'nun, Kadıköy'deki bir banka şubesindeki hesabına oğlu Abdullah Katırcıoğlu tarafından holding ve bazı şirketlere kayyum atandıktan bir gün sonra, 18 Kasım 2015 günü 12 milyon 500 bin dolar gönderildi. Bu paranın Abdullah Katırcıoğlu'nun hesabına daha sonra kayyum atanan Akasya Yapı'nın hesabından aktarıldığı tespit edildi.



Ekim ayında ölen vatansız FETÖ elebaşı Gülen (AA)



ONA "KERVANCI" DİYE HİTAP EDİN

Oğullarından Abdullah Katırcıoğlu, 1989'da Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızıyla evlendi. Ancak Abdullah Katırcıoğlu, Haziran 2015'te karısından ayrıldı. Elebaşı Fetullah Gülen'in Ali Katırcıoğlu'nun soyadını beğenmemiş ve bundan sonra kendisine "Kervancı" denmesini istediği iddia ediliyordu. Bu nedenle FETÖ mensupları kendi aralarında "Kervancı Abi" olarak bilinen Ali Katırcıoğlu, Kervancı Ali olarak da anıldı. Katırcıoğlu, Fetullah Gülen'in talimatı ile Güney Afrika'da 2007 yılında başlayan proje ile 34 milyon dolara külliye inşa etti. Ali Katırcıoğlu 2 yıl önce eylül ayında Güney Afrika'da vefat etti.

PENSİLVANYA'DAKİ ÇİFTLİĞİN PARASI KATIRCIOĞLU'NDAN

Gerekçeli karara göre, Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin incelenen hesaplarında, 22 Ağustos 2005 tarihinde FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinin alınması için 4 milyon 65 bin dolarlık bir ödeme yapıldığı belirlendi. Satın alınan bu çiftliğin, şirket yetkilisi Sakin Cebeci tarafından 17 Aralık 2015'te ABD'deki FETÖ'ye münhasır Golden Generation Worship and Retreat Center isimli kuruluşa bağışta bulunduğu da gerekçeli kararda hatırlatıldı.

Mustafa Talat Katırcıoğlu ve Ali Katırcıoğlu (DHA)

17-25 MONTAJCILARINA PARA TRANSFERİ

Katırcıoğlu ailesinin ortağı olduğu bir diğer şirket olan Akasya Yapı Sanayi Ticaret şirketinin bağlantıları da dikkat çekici. Tespitlere göre, şirketin yurt dışında bulunan Everest Produjtion Corporation firmasına 16 Temmuz 2012 tarihinde 1 milyon 481 bin dolar para transferi gerçekleştirdi. Bu şirketin, 17-25 Aralık darbe girişiminde kullanılan montaj tapelerini hazırlayan aynı zamanda Samanyolu, Mehtap Tv, Ebru Tv, Samanyoluhaber gibi birçok FETÖ medya şirketine hizmet verdiği saptandı.

DEMİRCAN DA VEFAT ETTİ

Dava kapsamında sanıklar arasında bu şirketlerden Akasya'da yönetici olan Mehmet Demircan'ın aynı zamanda FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü görevinde de bulunduğu saptandı. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden Demircan, bu şirkete kayyum atanana kadar yönetim kurulu üyeliği pozisyonundaydı. Demircan'ın Ali Katırcıoğlu'nun damadı olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı. İkametinde yapılan dijital materyallerin aramasında Bylock, Coverme gibi programlara rastlandı. Demircan hakkındaki davanın vefat etmesi nedeniyle düşürülmesine karar verildi.