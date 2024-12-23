CHP’li Çeşme Belediyesi’nde 9 taşınmaz satışa çıkarıldı! Lal Denizli’nin borçları kapama yöntemi!

CHP'li belediyenin satışa çıkardığı arsa (Sabah)

TASARRUF YOK SATIŞ VAR

Sabah'ta yer alan habere göre, 31 Martta göreve gelen belediye başkanları da tasarruf edip harcamaları kısmak yerine içinde bulundukları durumdan kurtulmak için çareyi mülkiyeti kendilerine ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmakta buldu.