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CHP'li Çeşme Belediyesi'nde 9 taşınmaz satışa çıkarıldı! Lal Denizli'nin borçları kapama yöntemi!

Borç batağındaki CHP’li belediyelerin tasarruf yerine var olan taşınmazları elden çıkarmasına bir yenisi daha eklendi. CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediyeye bağlı Alaçatı mahallesindeki 9 taşınmaz, 38 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 08:32 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 08:32
CHP’li Çeşme Belediyesi’nde 9 taşınmaz satışa çıkarıldı! Lal Denizli’nin borçları kapama yöntemi!

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    Yıllardır CHP'li Belediye Başkanları tarafından yönetilen İzmir'deki ilçe belediyeleri kötü yönetim ve savurganlık nedeniyle zaman içide borç batağına saplandı.

    CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli (Sabah)CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli (Sabah)

    Esnafa, belediyeye iş yapan müteahhitlere, kamu kurum ve kuruluşlarına borçlarını ödeyemeyen belediyeler son zamanlarda çalışanlarının maaşlarını dahi ödemekte zorlanmaya başladı.

    CHP'li belediyenin satışa çıkardığı arsa (Sabah)CHP'li belediyenin satışa çıkardığı arsa (Sabah)

    TASARRUF YOK SATIŞ VAR
    Sabah'ta yer alan habere göre, 31 Martta göreve gelen belediye başkanları da tasarruf edip harcamaları kısmak yerine içinde bulundukları durumdan kurtulmak için çareyi mülkiyeti kendilerine ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarmakta buldu.

    CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli (Sabah)CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli (Sabah)

    9 PARSEL BİRDEN
    Son satış haberi CHP'li Çeşme Belediyesinden geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile Alaçatı Mahallesi Dikencik Mevkii'nde 4250 adadaki, 9 parsel satışa çıkarıldığı duyuruldu.

    Satış ihalesinin 9 Ocak 2025'te yapılacağı belirtilen taşınmazlardan belediyenin kasasına 38 milyon 14 bin lira gelir aktarılacak.

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