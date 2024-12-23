Ambarlı Limanı’nda AMNAH isimli konteyner gemisi yan yattı | O anlar güvenlik kamerasında

Gemide görevli 15 mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken denize atlayan 5 kişi ise kendi imkanlarıyla denizden çıktı. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yan yatan yük gemisi (DHA)

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.

O ANLAR KAMERADA

Geminin yan yattığı ve personelin tahliye edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.