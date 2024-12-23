81 ilde sahte alkol operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik 1 haftadır devam eden "Çengel-13" operasyonlarında 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklama



Sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor

81 ilde Sahte Alkol İmalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz "ÇENGEL-13" operasyonlarında;

10 bin 600 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi

Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı

Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımımızı tebrik ediyorum