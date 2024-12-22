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Kritik Kabine yarın toplanacak! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milyonlarca kişinin gözü kulağı yarın Beştepe'de Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek Kabine toplantısında. Kabine toplantısının ana güncemi asgari ücret olacak. Asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Başkan Erdoğan’a bir sunum yapması bekleniyor. Öte yandan Kabine gündeminde Suriye’deki son durum ve atılacak yeni adımlar da var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 09:56 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 09:57
Kritik Kabine yarın toplanacak! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı yarın yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında 2025 yılı asgari ücret artışı yer alırken, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları da masada olacak.

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    Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantının ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek önemli mesajlar verecek.

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    FİLİSTİN'DEKİ İNSANİ KRİZ MASADA
    Filistin konusu ise bölgesel diplomasi açısından öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları, toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını hızlandırmak adına uluslararası ortaklarla sürdürülen temasların sonuçları da değerlendirilecek.

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    TERÖRLE MÜCADELE
    Terörle mücadele konusu, Kabine'nin değişmez gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Son dönemde terörle mücadelede yapılan hamleler toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınacak. İstihbarat raporları ve güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin aktarımları toplantıda yer alacak.

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    SURİYE'DE HANGİ HAMLELER YAPILACAK?
    Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin arından bölgedeki son gelişmeler de toplantının ana gündem maddelerinden biri. Kritik toplantıda Suriye'de atılacak yeni adımlar masadaki en kritik konularda biri olacak.

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    ASGARİ ÜCRET DE MASADA
    2024 yılı asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yürütülen toplantıların ardından, Kabine'de konunun nihai olarak ele alınması bekleniyor.

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