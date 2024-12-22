Kritik Kabine yarın toplanacak! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı yarın yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında 2025 yılı asgari ücret artışı yer alırken, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları da masada olacak.
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Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantının ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek önemli mesajlar verecek.
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FİLİSTİN'DEKİ İNSANİ KRİZ MASADA
Filistin konusu ise bölgesel diplomasi açısından öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları, toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını hızlandırmak adına uluslararası ortaklarla sürdürülen temasların sonuçları da değerlendirilecek.