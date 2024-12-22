Kabine Toplantısı yarın mı? 23 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklayacak mı? 2025 zamlı asgari ücret, memur ve emekli maaşları...

Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem, ekonomideki son gelişmeler ve çalışanların maaş artışlarına yönelik düzenlemeler olacak. Asgari ücretin yanı sıra, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarının netleşmesi için önemli kararlar alınması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI YARIN GERÇEKLEŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı, yarın (23 Aralık 2024 Pazartesi) gerçekleşecek. Henüz toplantının saatiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gün içerisinde detayların netleşmesi bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapacağı ve kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor. Açıklamanın akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
TOPLANTI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
İki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nda 2025 yılı asgari ücret zammı, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bir sunum yapacağı öğrenildi.