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Kabine Toplantısı yarın mı? 23 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklayacak mı? 2025 zamlı asgari ücret, memur ve emekli maaşları...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, 2025 yılı asgari ücret artışı, emekli ve memur maaş zamları gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları da masaya yatırılacak. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sunum yapacağı öngörülürken, alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:24 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:24
Kabine Toplantısı yarın mı? 23 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklayacak mı? 2025 zamlı asgari ücret, memur ve emekli maaşları...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem, ekonomideki son gelişmeler ve çalışanların maaş artışlarına yönelik düzenlemeler olacak. Asgari ücretin yanı sıra, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarının netleşmesi için önemli kararlar alınması bekleniyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    KABİNE TOPLANTISI YARIN GERÇEKLEŞECEK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı, yarın (23 Aralık 2024 Pazartesi) gerçekleşecek. Henüz toplantının saatiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, gün içerisinde detayların netleşmesi bekleniyor.

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapacağı ve kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor. Açıklamanın akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

    TOPLANTI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    İki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı'nda 2025 yılı asgari ücret zammı, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bir sunum yapacağı öğrenildi.

    ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANIR MI?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği üç toplantının ardından nihai karar için dördüncü kez bir araya gelecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak toplantıda, yeni asgari ücret oranının belirlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi kesiminin talebini 29 bin 583 TL olarak açıklarken, işverenlerin bu rakama sıcak bakmadığı belirtiliyor.

    OLASI ZAM SENARYOLARI

    Piyasalarda asgari ücret artışı için yüzde 30-40 aralığına ağırlık veriliyor. Bu oranlara göre asgari ücretin 22 bin TL seviyelerine çıkması gündemde. Bakan Işıkhan, sürecin yıl sonuna kadar netleşeceğini ifade ederken, hükümetin yaklaşımı belirleyici olacak.

    Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar ve asgari ücret zammına ilişkin detaylar haberimizde yer alacak.

    Kritik Kabine yarın toplanacak! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?Kritik Kabine yarın toplanacak! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
    Kritik Kabine yarın toplanacak! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?

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