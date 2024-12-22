Kabine Toplantısı yarın mı? 23 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklayacak mı? 2025 zamlı asgari ücret, memur ve emekli maaşları...

ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANIR MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği üç toplantının ardından nihai karar için dördüncü kez bir araya gelecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak toplantıda, yeni asgari ücret oranının belirlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçi kesiminin talebini 29 bin 583 TL olarak açıklarken, işverenlerin bu rakama sıcak bakmadığı belirtiliyor.