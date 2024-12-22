Çocuklar için güvenli sosyal medya planı! Bakan Göktaş 5 adımda detayları açıkladı: "Yaş Doğrulama Sistemi" ve dijital kimlik geliyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (SABAH)

Şiddet döngüsünün kırılması ve kök nedenlerinin anlaşılmasında faillerin rehabilitasyonu kritik bir role sahip. "Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modeli" çalışmamız devam ediyor. Projeyle farklı şiddet uygulayan profilleri belirleyecek, önleyici tedbirler alacağız. Öfke kontrolü, çatışma çözümü gibi...149 kadın konukeviyle şiddet mağduru kadınlara destek oluyoruz. Kadınların ve çocuklarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, 15 ilde 17 kadın konukevini ihtisaslaştırdık. Belediyelerimizi de kadın konukevlerinin sayısını artırmaya çağırıyorum.Sn Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Aile ve Gençlik Fonu'nu 6 Şubat depremlerinden etkilenen 5 ilimizde pilot olarak başlatmıştık. Doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye'yi de dahil ederek proje alanını genişlettik. Bugüne kadar 5 bin 350 çiftimize 802 milyon lira kredi açtık. 12 bin 326 gencimize evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.Pilot illerde başlattığımız uygulama ile talep eden her ailenin bir "aile rehberi" olacak. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimize hızlı ve kolayca erişebilecek.Nüfus Planı: Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus dinamizmi azalma eğiliminde. Doğurganlık hızı düşüyor, yaşlı nüfus oranı yükseliyor. Dünyada 2.32 olan doğurganlık hızı, Türkiye'de 1.51 düzeyinde. Yaşlı nüfusun artması, daha az çalışanın daha fazla emekliyi desteklemesi demek. 12 ilde doğurganlık ve anne babalık fikrine ilişkin saha araştırması başlattık. Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduk. "Ulusal Nüfus Eylem Planı"nı hayata geçireceğiz.