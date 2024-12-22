Suriye'de yeni yönetim "Size ihtiyacımız var" dedi Başkan Erdoğan bakanlara talimat verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde kurmayları ile Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin katkılarının masaya yatırıldığı bir toplantı yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde kurmayları ile Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin katkılarının masaya yatırıldığı bir toplantı yaptı.
Toplantıda Suriye yönetimi ile ilişkilerin çerçevesi çizildi. Erdoğan, "Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Ama talep onlardan gelmeli. Talep gelirse istedikleri her konularda onlara yardımcı olacağız" dedi.
İHTİYACIMIZ VAR
Türkiye'nin Suriye yönetimi ile yaptığı görüşmelerde ise yeni yönetimden "Bizim size ihtiyacımız var. Her alanda desteğe ihtiyacımız var" talebi geldi.
Bu çerçevede, enerjiden ulaştırmaya, iletişimden idari, siyasi, kurumsal yapıların yeniden yapılandırılmasına kadar her konuda destek verilecek.
ORTAK KOMİTE
İlişkilerin bir sistem içinde ve hızla ilerlemesi amacıyla iki ülke arasında bakanların yer alacağı ortak bir komite kurulması üzerinde de duruluyor.
AK Parti kaynakları, "Suriye'deki yeni dönemde neler yapılabileceğine bakılacak. Gerek hukuki, gerekse ekonomik anlamda ortak hareket edilecek. Her türlü lojistik destek sağlanacak" dedi.
Terör örgütleri YPG/PYD'nin tasfiyesine ilişkin önemli bir gelişme de yaşanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Suriye yönetiminin hava kuvvetlerini aktive etmek için düğmeye bastığı ve 10-15 gün içinde sürecin tamamlanacağı bildirildi.
Bu hayata geçtiğinde YPG/PYD üzerine güçlü bir şekilde gidileceği belirtiliyor.