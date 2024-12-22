PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Suriye'de yeni yönetim "Size ihtiyacımız var" dedi Başkan Erdoğan bakanlara talimat verdi

Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni bir dönem başlıyor. Başkan Erdoğan, sınırımızdaki gelişmeler hakkında geçtiğimiz gün yapılan toplantıda Suriye için bakanlara, "İstek ve talep olan her konuda onlara yardımcı olacağız" talimatı verdi. Suriye yönetiminden ise Türkiye’ye "Bizim size ihtiyacımız var. Her alanda desteğiniz bekliyoruz" talebi geldiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 08:55 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 09:20
Suriye’de yeni yönetim Size ihtiyacımız var dedi Başkan Erdoğan bakanlara talimat verdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde kurmayları ile Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin katkılarının masaya yatırıldığı bir toplantı yaptı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Toplantıda Suriye yönetimi ile ilişkilerin çerçevesi çizildi. Erdoğan, "Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Ama talep onlardan gelmeli. Talep gelirse istedikleri her konularda onlara yardımcı olacağız" dedi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    İHTİYACIMIZ VAR
    Türkiye'nin Suriye yönetimi ile yaptığı görüşmelerde ise yeni yönetimden "Bizim size ihtiyacımız var. Her alanda desteğe ihtiyacımız var" talebi geldi.

    Bu çerçevede, enerjiden ulaştırmaya, iletişimden idari, siyasi, kurumsal yapıların yeniden yapılandırılmasına kadar her konuda destek verilecek.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    ORTAK KOMİTE
    İlişkilerin bir sistem içinde ve hızla ilerlemesi amacıyla iki ülke arasında bakanların yer alacağı ortak bir komite kurulması üzerinde de duruluyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    AK Parti kaynakları, "Suriye'deki yeni dönemde neler yapılabileceğine bakılacak. Gerek hukuki, gerekse ekonomik anlamda ortak hareket edilecek. Her türlü lojistik destek sağlanacak" dedi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Terör örgütleri YPG/PYD'nin tasfiyesine ilişkin önemli bir gelişme de yaşanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Suriye yönetiminin hava kuvvetlerini aktive etmek için düğmeye bastığı ve 10-15 gün içinde sürecin tamamlanacağı bildirildi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Bu hayata geçtiğinde YPG/PYD üzerine güçlü bir şekilde gidileceği belirtiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette son viraj: Milyonları ilgilendiren rakam haftaya açıklanıyor! Hesaplamalar nasıl?
    Türkiye özgür Suriye’ye aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada
    22 Aralık hava durumu haritası | Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Karla karışık yağacak! İstanbul, Ankara’da bugün hava nasıl?
    EMEKLİYE YENİ MAAŞ I Taban aylık artıyor: 2025 Ocak ayı enflasyonu açıklanacak! Oran kaç çıkacak?
    Yer: İzmir... Çocuğu SMA hastası olan Umut Kardeş’in alem görüntüleri ortaya çıktı! Video çekip intihar etti
    Çocuklar için güvenli sosyal medya planı! Bakan Göktaş 5 adımda detayları açıkladı: Yaş Doğrulama Sistemi ve dijital kimlik geliyor
    Başkan Erdoğan Marmaris’ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı
    TSK’ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!
    Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye’den
    Kartal’ın bitmeyen çilesi! Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
    Beklenen gün geldi! atv’nin yeni dizisi Can Borcu izleyiciden tam not aldı
    Suriye’de yeni dönem: ABD Heyeti ile görüşen Ahmed eş-Şera yaptırımların kaldırılmasını istedi
    Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor
    Başkan Erdoğan’dan Muğla’da CHP’ye salvolar: Küresel güçlerin soytarısı haline geldiler
    Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı! Hem siyonist hem terörist hem İslam düşmanı