Suriye'de yeni yönetim "Size ihtiyacımız var" dedi Başkan Erdoğan bakanlara talimat verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde kurmayları ile Suriye 'deki gelişmeler, Türkiye 'nin katkılarının masaya yatırıldığı bir toplantı yaptı.

Toplantıda Suriye yönetimi ile ilişkilerin çerçevesi çizildi. Erdoğan, "Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Ama talep onlardan gelmeli. Talep gelirse istedikleri her konularda onlara yardımcı olacağız" dedi.

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İHTİYACIMIZ VAR

Türkiye'nin Suriye yönetimi ile yaptığı görüşmelerde ise yeni yönetimden "Bizim size ihtiyacımız var. Her alanda desteğe ihtiyacımız var" talebi geldi.

Bu çerçevede, enerjiden ulaştırmaya, iletişimden idari, siyasi, kurumsal yapıların yeniden yapılandırılmasına kadar her konuda destek verilecek.