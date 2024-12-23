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Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri...

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kariyeri ve projeleriyle ilgi çeken isimler arasında yer alıyor. Özellikle ilçede yürüttüğü sosyal ve kentsel projelerle adından söz ettiren Abdullah Özdemir'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 20:44 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 21:00
Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri...

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    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yerel yönetimlerdeki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Görev süresi boyunca hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Özdemir'in özel hayatı ve belediyecilik kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

    AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi öncesinde mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Abdullah Özdemir'in yeni İl Başkan adayı olarak belirlendiğini açıkladı. Kabaktepe, Özdemir'i genç, dinamik ve vizyoner bir dava adamı olarak tanımlarken, bu değişimin İstanbul teşkilatını daha da güçlendireceğini ifade etti. Abdullah Özdemir'in liderliğinde partinin yeni zaferlere imza atması hedefleniyor.

    ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

    Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde "Deprem ve Yapılar" üzerine yüksek lisans yaparak eğitim hayatını sürdürdü.

    Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda aktif görev alarak adım atan Özdemir, 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Görev süresi boyunca, gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında gelişimini destekleyecek projeler geliştirdi ve bu süreçte gençlerin sesi olmayı başardı. Uluslararası düzeyde de eğitim alan Özdemir, SETA aracılığıyla Amerika Washington'da Orta Doğu ve uluslararası siyaset konularında bilgi birikimini artırdı. Bu dönemde AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı bünyesinde Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev aldı.

    Altın Karınca Ödülleri'nde Bağcılar Belediyesi iki ödüle layık görüldü. Altın Karınca Ödülleri'nde Bağcılar Belediyesi iki ödüle layık görüldü.

    2013 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Özdemir, aktif siyasetteki yerini koruyarak 2014 yılında AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bu dönemde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Teşkilatlanma, Çevre, Şehircilik ve Kültür birimlerinde önemli çalışmalar yürüttü. 2019 yılında tekrar İBB Meclis Üyesi seçilen Özdemir, beş yıl boyunca Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

    Abdullah ÖzdemirAbdullah Özdemir

    2022 yılında Bağcılar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimle Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, göreve başladığı 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren kentsel dönüşüm, kent estetiği ve sosyal yaşam gibi önemli konularda projeler geliştirdi. Kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti. Toplumun farklı kesimlerinden takdir toplayan Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı olarak yüksek bir oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı seçildi. Halkla yakın temas kurmayı esas alan yönetim anlayışı ve hayata geçirdiği sosyal projelerle yerel yönetimde örnek bir model sergiledi.

    Evli ve iki çocuk babası olan Abdullah Özdemir, aile değerlerine verdiği önemi sıkça dile getirirken, topluma katkı sağlayan projeleriyle de dengeli bir yaklaşım sergilemektedir. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla, daha yaşanabilir bir şehir inşa etme hedefiyle çalışmalarını sürdürmekte ve halkına duyduğu sevgiyle örnek olmaya devam etmektedir.

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