Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri...

Altın Karınca Ödülleri'nde Bağcılar Belediyesi iki ödüle layık görüldü. 2013 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Özdemir, aktif siyasetteki yerini koruyarak 2014 yılında AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bu dönemde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Teşkilatlanma, Çevre, Şehircilik ve Kültür birimlerinde önemli çalışmalar yürüttü. 2019 yılında tekrar İBB Meclis Üyesi seçilen Özdemir, beş yıl boyunca Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

Abdullah Özdemir 2022 yılında Bağcılar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimle Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Özdemir, göreve başladığı 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren kentsel dönüşüm, kent estetiği ve sosyal yaşam gibi önemli konularda projeler geliştirdi. Kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti. Toplumun farklı kesimlerinden takdir toplayan Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı olarak yüksek bir oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı seçildi. Halkla yakın temas kurmayı esas alan yönetim anlayışı ve hayata geçirdiği sosyal projelerle yerel yönetimde örnek bir model sergiledi.