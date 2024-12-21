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Manavgat'ı sel vurdu: Mahsur kalan 236 kişi kurtarıldı

AFAD, Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle mahsur kalan 236 kişinin, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 20:47 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 21:20
Manavgat’ı sel vurdu: Mahsur kalan 236 kişi kurtarıldı

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi

    "Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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