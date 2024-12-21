Emre Yazgan kimdir? Judo şampiyonu Emre Yazgan kaç yaşında, nereli?

Emre Yazgan, Avrupa Kupası gibi prestijli turnuvalarda elde ettiği başarılarla tanınan genç bir sporcudur. Peki, Emre Yazgan nerede doğdu, kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...
Emre Yazgan, Avrupa Kupası gibi prestijli turnuvalarda elde ettiği başarılarla tanınan genç bir sporcudur. Peki, Emre Yazgan nerede doğdu, kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...
EMRE YAZGAN KİMDİR?
Emre Yazgan, 16 yaşında Türk sporcudur. Judo kariyerine genç yaşta başlamış olan Yazgan, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli başarılara adını yazdırmıştır. 2023 yılı itibarıyla kadet ve genç yaş kategorilerinde çeşitli uluslararası turnuvalara katılmış ve iyi dereceler almıştır.
VALİ, ACI HABERİ PAYLAŞTI
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Çiftçi, çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesiyle görüştüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirterek, "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." dedi.