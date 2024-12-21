19 ilde terör örgütü PKK’ya operasyon: 40 gözaltı

1 HAFTADA 40 GÖZALTI

İl Jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 40 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin; 'Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek', 'Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak', 'Terör örgütüne finans sağlamak', 'Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.