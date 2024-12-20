Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Mardinliler, aziz dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, genç kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Rabbim Mardinli kardeşlerimizin yolunu bahtını açık etsin. İl kongremiz Mardin'e, ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

Teşkilatımıza emek verip bu dava uğrunda ter döküp vefat eden yol arkadaşlarıma rabbimden rahmet diliyorum. Görevi devralanlara başarılar diliyorum.

Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Adana'dır. Bir mahallesi Bosna ise diğeri Halep, Hama, Humus'tur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır. Kimse heves etmesin, Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz, Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin üzerinde hesap yapanlar dün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacak. Mardin inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duraça, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır.

Bundan 23 yıl önce uzun ince bir yola çıktık, milletin umutlarını yeşertmekti gayemiz. Türk Kürt Arap Zaza, Alevi... Biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik.

Milletimizin rotasından sapmadık. Kirli oyunlara, saldırılara rağmen yolumuzdan dönmedik. AK Parti'nin hamuru samimiyetle yoğrulmuştur.