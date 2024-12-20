Yayında söylediği skandal sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Özlem Gürses hakkında re'sen soruşturma başlattı. Peki, Özlem Gürses kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Gürses neden gözaltına alındı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Yayında söylediği skandal sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Özlem Gürses hakkında re'sen soruşturma başlattı. Peki, Özlem Gürses kimdir, ne iş yapıyor? Özlem Gürses neden gözaltına alındı? İşte konuya ilişkin detaylar...
ÖZLEM GÜRSES KİMDİR?
Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 54 yaşındaki Özlem Gürses, çocukluk yıllarını Ankara'da geçirmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra, TED Ankara Koleji'nden mezun olmuştur. Özlem Gürses, daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne başlamış ardından bu bölümden yatay geçiş yaparak ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur.
ÖZLEM GÜRSES NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde skandal sözler kullandı. Gürses hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
"Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı.