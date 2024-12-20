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Terör propagandası yapmıştı! CHP yandaşı Ayşenur Arslan için istenen ceza belli oldu

Ankara'da 2023 yıllında İçişileri Bakanlığına yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla ilgili konuşan CHP yandaşı Halk TV Yazarı Ayşenur Arslan, "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, ölünmez." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. Ayşenur Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Arslan hakkında 7,5 yıla kadar hapis istendi.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:37 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:42
Terör propagandası yapmıştı! CHP yandaşı Ayşenur Arslan için istenen ceza belli oldu

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    CHP yandaşı Halk TV yazarı Ayşenur Arslan'a terör örgütü PKK propagandası yapmak suçuyla 7 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

    2023'de İçişleri Bakanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonrası Halk TV yayınında skandal sözler kullanan Ayşenur Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    "AYŞENUR ARSLAN TERÖR ÖRGÜTÜNE YOL GÖSTERDİ"
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan'ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, bu sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı.

    Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatılmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatılmıştı (Takvim.com.tr Arşiv)

    AYŞENUR ARSLAN'IN İFADESİ
    İddianamede şüpheli Ayşenur Arslan'ın ifadesine de yer verildi.

    Arslan'ın ifadesinde şunları söyledi:

    "Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast etmek ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Bir takım suç odaklarının mesaj veriyor olabileceğini düşündüm. İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır" dediği kaydedildi.

    İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı gerçekleştirmişti (Takvim.com.tr Arşiv)İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı gerçekleştirmişti (Takvim.com.tr Arşiv)

    7 BUÇUK YILA KADAR HAPİS TALEBİ
    Hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

    AYŞENUR ARSLAN'IN SKANDALI: NELER SÖYLEMİŞTİ?
    O dönem Halk TV'de program sunan Ayşenur Arslan İçişleri Bakanlığına saldıran teröristin kendisini patlatmadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal sözleri kullanmıştı:

    Ayşenur Arslan (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Ayşenur Arslan (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

    "HİÇBİR ŞEY YAPAMADAN ÖLÜNMEZ"
    "Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.

    Ama esas Ankara'da bir arabanın kilidini açacaksınız düz kontak çalştıracaksınız bombayı yükleyip gideceksiniz.Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek "Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..."

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