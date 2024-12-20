Terör propagandası yapmıştı! CHP yandaşı Ayşenur Arslan için istenen ceza belli oldu

2023'de İçişleri Bakanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonrası Halk TV yayınında skandal sözler kullanan Ayşenur Arslan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. "AYŞENUR ARSLAN TERÖR ÖRGÜTÜNE YOL GÖSTERDİ" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan'ın terör örgütü propagandası niteliği taşıyan sözler sarf ettiği, bu sözlerin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte ve örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu aktarıldı.

Arslan'ın ifadesinde şunları söyledi:

"Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast etmek ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Bir takım suç odaklarının mesaj veriyor olabileceğini düşündüm. İfadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır" dediği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı gerçekleştirmişti (Takvim.com.tr Arşiv)

7 BUÇUK YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ayşenur Arslan'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.