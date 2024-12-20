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5 ayrı suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 5 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 38 şüpheliden 24'ünün tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım." diyerek vatandaşlara çağrı yaptı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:24 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:32
5 ayrı suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli tutuklandı

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    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 5 organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını açıkladı.





    Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada Manisa'da E.K'nin, Erzurum'da E.A'nın, Kırklareli'nde M.T'nin, Muğla'da R.T'nin ve İstanbul'da T.K'nin elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

    SUÇTA KİBİRLENEN, KENDİNİ HUKUKUN ÜSTÜNDE GÖRENLERİ BİZE BİLDİRİN

    Operasyonlarda 38 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 3'ünün işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz, durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

    5 ildeki operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, savcılıklarca şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti", "göçmen ticareti", "bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

    Koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerine tebriklerini ileten Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 milyon lira değerinde 4 lüks araca el konuldu." bilgisini paylaştı.

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