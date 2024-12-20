İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsünün otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
DÖNÜŞ YAPMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLE İETT OTOBÜSÜ ÇARPTI
İstinye Katar Caddesi'nde seyreden sürücü isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza nedeniyle caddede önlem alırken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.