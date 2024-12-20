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Sarıyer'de İETT otobüsü dönüş yapmaya çalışan araca çarptı: Sürücüler yaralandı

İstanbul Sarıyer'de dönüş yapmaya çalışan otomobile İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıdı. Araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik normale döndü.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:23 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:23
Sarıyer’de İETT otobüsü dönüş yapmaya çalışan araca çarptı: Sürücüler yaralandı

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    İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsünün otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

    Sarıyer'de İETT otobüsü otomobile çarptı (DHA)Sarıyer'de İETT otobüsü otomobile çarptı (DHA)

    DÖNÜŞ YAPMAYA ÇALIŞAN OTOMOBİLE İETT OTOBÜSÜ ÇARPTI

    İstinye Katar Caddesi'nde seyreden sürücü isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı.

    Sarıyer'de İETT otobüsü otomobile çarptı (DHA)Sarıyer'de İETT otobüsü otomobile çarptı (DHA)

    BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Sarıyer'de İETT otobüsü otomobile çarptı (DHA)Sarıyer'de İETT otobüsü otomobile çarptı (DHA)

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri kaza nedeniyle caddede önlem alırken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

    Sarıyer'de İETT otobüsü otomobile çarptı (DHA)Sarıyer'de İETT otobüsü otomobile çarptı (DHA)

    Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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