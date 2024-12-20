Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında skandal nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. Gürses,"Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" şeklinde ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almıştı.

Gürses'in bu sözleri, TSK'yı terör örgütleriyle benzer bir yapıda gösterdiği, işkence ve katliamlarla özdeşleştirdiği ve işgalci olarak tanımladığı gerekçesiyle büyük tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses hakkında re'sen soruşturma başlattı.

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"Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı.