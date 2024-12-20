SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Özlem Gürses gözaltına alındı

Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'na 'IŞİD yapısı' şeklindeki skandal ifade kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Gürses gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 21:01 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 21:14
Özlem Gürses gözaltına alındı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında skandal nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. Gürses,"Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" şeklinde ifadeler kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef almıştı.

    Gürses'in bu sözleri, TSK'yı terör örgütleriyle benzer bir yapıda gösterdiği, işkence ve katliamlarla özdeşleştirdiği ve işgalci olarak tanımladığı gerekçesiyle büyük tepki topladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürses hakkında re'sen soruşturma başlattı.

    SON DAKİKA | Özlem Gürses gözaltına alındı

    PAKETLENDİ

    "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde
    Halkbank
    Vatandaş endişeli! Bayrampaşa’daki ölüm korkuluklarına CHP’li İBB’den akla ziyan önlem
    Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme! İlişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
    Netanyahu’nun askerleri ABD’de gazeteci! Kimi İsrail ordusundan kimi istihbarat ajansından: Takvim.com.tr tek tek deşifre etti
    Sıla bebeğin ölümünde şok detay: Anne kanlı bezi yok etti!
    Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
    Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Branco çıldırdı
    Emeklinin ocak zammı için beklenen haber geldi! İşte zam oranı... Ek artış ve refah payı olacak mı?
    Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekildi! İşte yeni sistem ve fikstür
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    Siyahilere karşı ırkçı ifadeler kullanan Macron selin vurduğu Mayotte’de yuhalandı
    Galatasaray’da çifte ayrılık! Okan Buruk fişlerini çekti
    Yıllar sonra o mahalleye girildi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda... Nedir bu Tadamon katliamı?