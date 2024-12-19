Türkiye'nin kırmızı çizgilerini 4 başlıkta açıkladı! AK Partili Hüseyin Yayman'dan önemli açıklamalar: "Suriye asla bir Afganistan olamaz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman. (Takvim.com.tr foto arşiv)

"MUHACİR KARDEŞLERİMİZ ARTIK EVE DÖNMENİN HEYECANI İÇERİSİNDEDİR"

Yayman, "Her ne şekilde olursa olsun gurbette olan insan için 'Eve dönmek' diye bir kavramı vardır. Esad yönetiminin zorbalığı ve katliamından kaçan ve yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz muhacir kardeşlerimizde, artık 'Eve dönmenin' heyecanı içerisindedir. Gurbete giden her insan bir gün mutlaka hikayesinin başladığı evine dönmenin hayali içerisindedir. Suriye meselesine de böyle bakmak lazımdır." ifadelerini kullandı.

Yayman, Hatay'daki gözlemlerini şöyle aktardı: "Hem Cilvegözü Sınır Kapısı'nda hem Zeytindalı Sınır Kapısı'nda hem de Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin kendi ülkelerine gitmek için hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Her sınır kapısından yaklaşık bin kişi geçiyor. Hatay'da 3 sınır kapısı var. Hem İdlib yönetimi ile hem Afrin'deki bölgesel gelişmelerle ilgili tüm süreç Türkiye üzerinde ilerledi. Bu çok önemliydi. Suriyeli vatandaşların kendi ülkesine dönme çabasında olduğunu görüyoruz.