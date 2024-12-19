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Dışişleri Bakanı Fidan'ın Kahire'de yoğun diplomasi trafiği: Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 19:32 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 19:34
Dışişleri Bakanı Fidan’ın Kahire’de yoğun diplomasi trafiği: Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında marjında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (takvim.com.tr | Arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (takvim.com.tr | Arşiv)

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fidan'ın D-8'e üye seçilmesi vesilesiyle tebriklerini Bayramov'a ilettiği ifade edildi.

    Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinden kaynaklanan meselelerin, Suriye'deki mevcut durumun ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki muhtemel iş birliği alanları konusunda fikir alışverişi yapıldığı belirtilerek, Suriye'ye yönelik insani yardım planlarının ele alındığı aktarıldı.