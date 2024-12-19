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İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli! Gemi trafiği askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Öte yandan İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin de yapılamadığı bildirildi. İşte iptal olan seferler...

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 07:59 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 08:05
İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nda ulaşıma sis engeli! Gemi trafiği askıya alındı

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    Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

    Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. (DHA)Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. (DHA)

    Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

    Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

    SEFERLER İPTAL EDİLDİ
    Öte yandan İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

    Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı - Üsküdar, Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı ve 07.20 kalkışlı Rumeli Kavağı - Eminönü seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

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