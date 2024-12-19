Dilan’a 2 dava! Hayasız görüntüleri tepki çekmişti: 1 yıl hapis cezası talebi

Vergi kaçırmakla suçlanan Dilan Polat'a iki ayrı dosyadan yine adliye yolu göründü. Dilan Polat hakkında eşi Engin Polat'ın eski ortağı Mustafa Özyurt'un annesini tehdit ettiği için 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 2. dava konusu ise Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında yaşandı. Kameralar önünde öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında, "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede, iki kardeşin bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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