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NOW TV'nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı'ndan yanıt gecikmedi! "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NOW TV'nin sosyal medyada hızla yayılan "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davanın sanıkları tahliye edildi" yalan haberini ortaya çıkarttı. İddialara yanıtsız bırakmayan İletişim Başkanlığı, tahliye edilen 6 sanığın saldırının faili olmadığı haberin gerçeği yansıtmadığını, çarpıtıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 23:39 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 00:16
NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

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    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi" haberlerinin çarpıtıldığını vurgulayarak, söz konusu tahliyelerin saldırıın failleri olmadığı bildirdi.

    NOW TV'nin asılsız haber paylaşımı (Sosyal Medya)NOW TV'nin asılsız haber paylaşımı (Sosyal Medya)

    "ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

    DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımı (Sosyal Medya)Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımı (Sosyal Medya)

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