Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli olan El Cezire kanalına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, YPG'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli olan El Cezire kanalına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, YPG'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu söyledi.
SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ: YPG
YPG'nin kendisini Batı'ya DEAŞ'a karşı mücadele eden bir grup gibi gösterdiğini ancak bu kimliğin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Fidan, "YPG, bir terör örgütü olarak orada" açıklamasını yaptı.
ABD'YE NET MESAJ: OPERASYONLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ
Dışişleri Bakanı Fidan, terörle mücadedele Türkiye'nin kendi kararlarını verdiğini ifade etti. Fidan, "ABD bize 'terör tehdidine karşı aksiyon almayın' diyemez. Bu dinleyeceğimiz bir şey değil. Operasyonlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Suriye'deki varlığının iki temel amacının olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Biri Suriye'den Türkiye'ye daha fazla kitlesel göçün önüne geçmek, ikincisi terörle mücadele etmek" dedi.
Fidan, "Bu iki önemli endişenin ortadan kalktığını görürsek, Suriye'de kalmak için bir denenimiz olmayacak" açıklamasını yaptı.