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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG açıklaması: Bir terör örgütü olarak Suriye'de bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG'nin var olduğunu vurgulayarak, YPG'nin, PKK'nın Suriye'deki bir uzantısı olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "Kendilerini DEAŞ'a karşı mücadelede Batı'ya yardım eden bir grup gibi gösterdiler. Bu, onların gerçek kimliklerinin yanlış temsilidir" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 01:47 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 01:47
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan YPG açıklaması: Bir terör örgütü olarak Suriye’de bulunuyor

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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli olan El Cezire kanalına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, YPG'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu söyledi.

    Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna değerlendirmelerde bulundu (AA)Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna değerlendirmelerde bulundu (AA)

    SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ: YPG

    YPG'nin kendisini Batı'ya DEAŞ'a karşı mücadele eden bir grup gibi gösterdiğini ancak bu kimliğin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Fidan, "YPG, bir terör örgütü olarak orada" açıklamasını yaptı.

    Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna değerlendirmelerde bulundu (AA)Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna değerlendirmelerde bulundu (AA)

    ABD'YE NET MESAJ: OPERASYONLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

    Dışişleri Bakanı Fidan, terörle mücadedele Türkiye'nin kendi kararlarını verdiğini ifade etti. Fidan, "ABD bize 'terör tehdidine karşı aksiyon almayın' diyemez. Bu dinleyeceğimiz bir şey değil. Operasyonlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

    Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna değerlendirmelerde bulundu (AA)Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna değerlendirmelerde bulundu (AA)

    Türkiye'nin Suriye'deki varlığının iki temel amacının olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Biri Suriye'den Türkiye'ye daha fazla kitlesel göçün önüne geçmek, ikincisi terörle mücadele etmek" dedi.

    Fidan, "Bu iki önemli endişenin ortadan kalktığını görürsek, Suriye'de kalmak için bir denenimiz olmayacak" açıklamasını yaptı.

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