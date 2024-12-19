Dışişleri Bakanı Fidan, Al Jazeera televizyonuna değerlendirmelerde bulundu (AA)

SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ: YPG

YPG'nin kendisini Batı'ya DEAŞ'a karşı mücadele eden bir grup gibi gösterdiğini ancak bu kimliğin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Fidan, "YPG, bir terör örgütü olarak orada" açıklamasını yaptı.