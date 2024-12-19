CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ ) kurulduğu andan günümüze varlığını Türkiye'nin istikrarını hedef alan komplo, kumpas, suikast, toplumsal kaos denemeleri ve darbe girişimleriyle sürdürdü. 7 Şubat 2012 MİT kumpası, 17/25 Aralık 2013 emniyet-yargı darbe girişimi ve 1 Ocak 2014'teki MİT TIR'ları'nın durdurulması hadisesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden süreçte FETÖ'nün Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine yönelik organize saldırılar olarak kayıtlara geçti. CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv) CHP ise Türkiye'nin istikrarını hedefleyen FETÖ'cü pusulara her seferinde ön ayak oldu. 17/25 Aralık komplosundan önce dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretten tam 14 gün sonra FETÖ, firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara aracılığıyla hükümete ve devlete yargısal darbe girişiminde bulundu.

CIA-MOSSAD'LA İSTANBUL VE ANKARA'DA SIR TOPLANTI



Skandal bununla da sınırlı kalmadı... CHP'nin 17-25 Aralık sonrası Haziran 2014'te CIA ve MOSSAD'la yuvarlak masa toplantıları yaptığı deşifre oldu.



Sürece müteakip CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan tarafından karanlık ve bir o kadar da sır bir toplantı organize edildi.



11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında CHP'nin ABD Temsilciği hamiliğinde düzenlenen Washington kampı (Takvim.com.tr)



28 ŞUBAT'IN AKIL HOCASINDAN TALİMAT ALDILAR



11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında CHP'nin ABD Temsilciği hamiliğinde düzenlenen Washington kampına merhum Necmettin Erbakan'a yapılan 28 Şubat darbesinin akıl hocası Alan Makovsky'in katıldığı, lobi oluşturmak için CHP ekibine talimatlar verdiği ortaya çıktı.



28 Şubat'ın beyni Alan Makovsky ve CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan (Takvim.com.tr)



DİPNOT: Erbakan, 28 Şubat'ın ABD'nin düşünce kuruluşu American İnsitute'un Orta Doğu uzmanı Alan Makovsky tarafından hazırlandığını söylemişti.



15 TEMMUZ'DAN 2 AY ÖNCE NE KONUŞTULAR?



Yurter Özcan'ın CHP Amerika Temsilcisi olarak atanmasının ardından başta WINEP Türkiye Araştırma Programı kurucusu Alan Makovsky olmak üzere CHP, MOSSAD, CIA, Pentagon ve İsrail Savunma Bakanlığı ile ilişkili think-thanklar ile çok yakın ilişkiler kurdu.



Özcan, lobi faaliyetlerine WINEP üzerinden başladı ve Alan Makovsky, Soner Çağaptay, Michael Rubin, Morton Abramowitz, Henri Barkey gibi isimlerle yoğun temaslar gerçekleştirdi.



Özcan'ın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden iki ay önce 14 Nisan'da Makovsky ile bir araya gelmesi de dikkat çekici.