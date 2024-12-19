CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kurulduğu andan günümüze varlığını Türkiye'nin istikrarını hedef alan komplo, kumpas, suikast, toplumsal kaos denemeleri ve darbe girişimleriyle sürdürdü.
7 Şubat 2012 MİT kumpası, 17/25 Aralık 2013 emniyet-yargı darbe girişimi ve 1 Ocak 2014'teki MİT TIR'ları'nın durdurulması hadisesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden süreçte FETÖ'nün Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine yönelik organize saldırılar olarak kayıtlara geçti.
CHP ise Türkiye'nin istikrarını hedefleyen FETÖ'cü pusulara her seferinde ön ayak oldu.
17/25 Aralık komplosundan önce dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretten tam 14 gün sonra FETÖ, firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara aracılığıyla hükümete ve devlete yargısal darbe girişiminde bulundu.