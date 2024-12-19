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CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat'ın beyni Makovsky'den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı

CHP'nin FETÖ kumpaslarının siyasi ayağı olduğu bir kez daha tescillendi. 17-25 Aralık sonrası CIA ve MOSSAD'la yuvarlak masa toplantıları yapan CHP yönetiminin Ekim 2014'te Türkiye'deki darbe süreçlerinde etkin parmağı olan, 28 Şubat'ın akıl hocası olarak bilinen Alan Makovsky ile Washington'da masaya oturduğu ortaya çıktı. Makovsky'in CHP'ye lobi oluşturmak için talimatlar verdiği tespit edildi. Peki, CHP'li Yurter Özcan 15 Temmuz'dan iki gün önce Makovsky ile neyin pazarlığını yaptı? Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Makovsky tarafından mı planlandı? Takvim.com.tr sır görüşmeyi belgeleriyle deşifre etti.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:47 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:47
CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı

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    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kurulduğu andan günümüze varlığını Türkiye'nin istikrarını hedef alan komplo, kumpas, suikast, toplumsal kaos denemeleri ve darbe girişimleriyle sürdürdü.

    7 Şubat 2012 MİT kumpası, 17/25 Aralık 2013 emniyet-yargı darbe girişimi ve 1 Ocak 2014'teki MİT TIR'ları'nın durdurulması hadisesi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine giden süreçte FETÖ'nün Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetine yönelik organize saldırılar olarak kayıtlara geçti.

    CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP heyeti FETÖ'nün ABD imamı ile bir arada (Takvim.com.tr / Arşiv)

    CHP ise Türkiye'nin istikrarını hedefleyen FETÖ'cü pusulara her seferinde ön ayak oldu.

    17/25 Aralık komplosundan önce dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretten tam 14 gün sonra FETÖ, firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara aracılığıyla hükümete ve devlete yargısal darbe girişiminde bulundu.

    CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!

    CIA-MOSSAD'LA İSTANBUL VE ANKARA'DA SIR TOPLANTI

    Skandal bununla da sınırlı kalmadı... CHP'nin 17-25 Aralık sonrası Haziran 2014'te CIA ve MOSSAD'la yuvarlak masa toplantıları yaptığı deşifre oldu.

    Sürece müteakip CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan tarafından karanlık ve bir o kadar da sır bir toplantı organize edildi.

    11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında CHP'nin ABD Temsilciği hamiliğinde düzenlenen Washington kampı (Takvim.com.tr)11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında CHP'nin ABD Temsilciği hamiliğinde düzenlenen Washington kampı (Takvim.com.tr)

    28 ŞUBAT'IN AKIL HOCASINDAN TALİMAT ALDILAR

    11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında CHP'nin ABD Temsilciği hamiliğinde düzenlenen Washington kampına merhum Necmettin Erbakan'a yapılan 28 Şubat darbesinin akıl hocası Alan Makovsky'in katıldığı, lobi oluşturmak için CHP ekibine talimatlar verdiği ortaya çıktı.

    28 Şubat'ın beyni Alan Makovsky ve CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan (Takvim.com.tr)28 Şubat'ın beyni Alan Makovsky ve CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan (Takvim.com.tr)

    DİPNOT: Erbakan, 28 Şubat'ın ABD'nin düşünce kuruluşu American İnsitute'un Orta Doğu uzmanı Alan Makovsky tarafından hazırlandığını söylemişti.

    15 TEMMUZ'DAN 2 AY ÖNCE NE KONUŞTULAR?

    Yurter Özcan'ın CHP Amerika Temsilcisi olarak atanmasının ardından başta WINEP Türkiye Araştırma Programı kurucusu Alan Makovsky olmak üzere CHP, MOSSAD, CIA, Pentagon ve İsrail Savunma Bakanlığı ile ilişkili think-thanklar ile çok yakın ilişkiler kurdu.

    Özcan, lobi faaliyetlerine WINEP üzerinden başladı ve Alan Makovsky, Soner Çağaptay, Michael Rubin, Morton Abramowitz, Henri Barkey gibi isimlerle yoğun temaslar gerçekleştirdi.

    Özcan'ın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden iki ay önce 14 Nisan'da Makovsky ile bir araya gelmesi de dikkat çekici.

    15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde rol alan CIA ajanı Barkey (Takvim.com.tr)15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde rol alan CIA ajanı Barkey (Takvim.com.tr)


    YURTER ÖZCAN'IN KARANLIK BAĞLANTILARI! BARKEY, RUBIN, ÇAĞAPTAY...

    - CIA ajanı Henri Barkey 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akıl takımında yer alan bir isim. Hakkında yakalama kararı bulunuyor. CHP'nin ABD temsilcisinin, Barkey ve parti yönetimi arasında köprü görevi üstlendiği görülüyor.

    Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)

    - Michael Rubin de Barkey gibi CIA ajanı. Azılı bir Türkiye ve Başkan Erdoğan düşmanı. 2014'te CHP ile yuvarlak masa toplantısı yapmasıyla biliniyor. Kaleme aldığı son yazıda "ABD Suriye'deki Türkleri öldürsün" ifadelerini kullandı.

    PKK ve FETÖ'nün avukatı, Emperyal tetikçi Soner Çağaptay (Takvim.com.tr)PKK ve FETÖ'nün avukatı, Emperyal tetikçi Soner Çağaptay (Takvim.com.tr)

    - Soner Çağaptay... Tam anlamıyla bir emperyal tetikçi. Türkiye düşmanı küresel güçlerden aldığı fonlarla Türkiye ve Erdoğan karşıtı kitaplar yazıyor. FETÖ ve PKK'nın avukatlığını yapıyor.

    28 Şubat'ın beyni Alan Makovsky (Takvim.com.tr)28 Şubat'ın beyni Alan Makovsky (Takvim.com.tr)

    Alan Makovsky'nin kim olduğunu anlamak için verdiği beyanlara bakalım:

    17/25 Aralık sonrası CHP'ye ABD'de talimatlar veren Makovsky, FETÖ'nün kumpasına değinerek "17 Aralık'ta Erdoğan'ın sonunun geldiğini düşünmüştüm" demişti.

    Makovsky, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpasından sadece 3 gün önce "Washington Erdoğan sonrası döneme hazır" ifadelerini kullanmıştı.

    Erdoğan sonrası dönem için öneriler sunan Alan Makovsky, "Daha fazla basın özgürlüğü, gerçek anlamda hukuk devleti, daha az mezhepçi yaklaşım" deyip, Türkiye'nin Hamas'a desteğini kesip İsrail'le anlaşması gerektiğini savunmuştu.

    Makovsky 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sonra da ABD Kogresi'nde yapılan Türkiye karşıtı oturumda da yer almıştı.

    CHP'nin erken seçim talepleri ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının mimarlarından biri de hiç şüphesiz Makovsky. Kılıçdaroğlu'nun Ekim 2022'deki ABD ziyaretinde Makovsky ile bir araya gelip yemek yediği biliniyor.

    Erbakan, Makovsky'i işaret etmişti (Takvim.com.tr)Erbakan, Makovsky'i işaret etmişti (Takvim.com.tr)

    28 ŞUBAT'I PLANLADI

    Makovsky, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın önderliğindeki Refah- Yol hükümetini hedef alan 28 Şubat darbesinin planlayıcısıydı.

    Merhum Erbakan, 27 Şubat 2007'deki açıklamasında Makovsky ile ilgili şunu söylemişti:

    "28 Şubat'ı Askerler Değil Makovsky Planladı." O dönem Refah-Yol hükümetine karşı 28 Şubat'ın zemini hazırlamak için ortaya atılan tüm yalanlar ve sergilenen mizansenlerin akıl hocası da Makovsky'ydi.


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