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Göl Çetesi hakkında 213 sayfalık iddianame! Parola: Nasıl uygunsa! | Çetenin arkasında Barış Boyun var

İstanbul’da öldürdükleri kişileri baraj gölüne attıkları için “Göl Çetesi” olarak anılan ve liderliğini Volkan Reçber’in yaptığı çete hakkındaki soruşturma için hazırlanan 213 sayfalık iddianamedeki detaylar dikkat çekti. Elebaşı Volkan Reçber’in infaz parolasının yer aldığı iddianamede çatışmaların ortasında kalan 2 si çocuk, 4 masum vatandaşın da nasıl öldüğü detaylı şekilde anlatıldı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:33 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 13:33
Göl Çetesi hakkında 213 sayfalık iddianame! Parola: Nasıl uygunsa! | Çetenin arkasında Barış Boyun var

İÇİNDEKİLER

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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Türk İnterpol'ünün yoğun çalışmaları sonucunda 2022 yılının Temmuz ayında Karadağ'da yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Volkan Reçber ve Reçber'in ağabeyi Soner Reçber'in de arasında bulunduğu 97 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianame de suç örgütünün kanlı 31 eylemi tek tek anlatıldı.

    Volkan Reçber (Sabah)Volkan Reçber (Sabah)

    BARIŞ BOYUN İLE ORTAK HAREKET
    İddianameye göre, örgüt lideri ve yöneticisi Volkan Reçber'in yurtdışında tutuklanmasından sonra örgütün başına kardeşi Soner Reçber geçti. Reçber'in emir ve talimatı doğrultusunda hareket eden örgüt üyeleri, yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat etmeye çalıştı.

    Suç örgütü elebaşı Barış Boyun (Sabah)Suç örgütü elebaşı Barış Boyun (Sabah)

    Örgüt mensupları, kendilerini göstermek ve üstünlüklerini kabul ettirmek adına silahlı eylemlerde bulundu. İsteklerini kabul etmeyen ve kendilerine karşı koyan kişileri öldürmek istedi. Eylemleri yaparken ise aralarındaki hiyerarşik yapıya bağlı kalıyorlardı. İddianameye göre Volkan Reçber grubu Barış Boyun ile ortak hareket ederken, bu çetenin husumetli olduğu ve 'Arap Emrah' olarak bilinen Emrah Sever'in grubu ise Emrah Ayverdi ile ortak hareket etti.

    Barış Boyun çetesine operasyon (Sabah)Barış Boyun çetesine operasyon (Sabah)

    BÖLGE DE EN BÜYÜK OLMAK İSTEDİLER
    Sabah'ta yer alan habere göre, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde örgütsel faaliyet gösteren Volkan Reçber'in bölge de en büyük olmak için kanlı eylemlerine sürekli devam ettiği ayrıca haraç toplayarak cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına ve kendilerine maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları detaylı bir şekilde anlatıldı.

    Barış Boyun çetesinden yeni detaylar (Sabah)Barış Boyun çetesinden yeni detaylar (Sabah)

    MOTİVASYON İÇİN İNFAZ VİDEOLARI İZLETMİŞLER
    Örgüt lideri Volkan Rençber'ın Karadağ'da tutuklanması ile örgüt üyelerinin motivasyon düşüklüğü yaşadığına da dikkat çekilen iddianame de, örgüt üyelerinin moralini düzeltmek için sürekli kanlı eylem videoları izlettirildiği de ortaya çıktı.

    İddianame de "Volkan Reçber isimli şahsın sosyal medya üzerinden Türkiye'deki varlığının hissettirilmeye çalışıldığı, üyelerinin sosyal medya üzerinden silahlı resimler ve yaptıkları eylemleri paylaştıkları böylece suç örgütünün korkutucu gücünü ortaya koymaya çalıştıkları, lüks araçlar içerisinde ve gece kulüplerinden resimler paylaşarak suç işlemeye meyilli şahısları kendi taraflarına çekmeye ve özendirmeye çalıştıkları, cezaevlerinde çekilmiş resimlerini paylaştıkları, kendilerini aile olarak göstererek bir abi kardeşlik ilişkisi içerisinde olduklarını yansıtmaya çalışarak dayanışma halinde oldukları belirlenmiştir" dendi.

    Çete arası parola: Nasıl uygunsa (Sabah)Çete arası parola: Nasıl uygunsa (Sabah)

    PAROLA: "NASIL UYGUNSA"

    İddinamade de Reçber'ın örgüte aktardığı talimatları şifreli olarak verdiği de ifade edildi. Reçber'ın örgütsel eylemler için "Nasıl uygunsa" diyerek şifreli olarak talimat verdiği belirtildi.

    İddaname de Reçber ve adamlarına Reçber'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ,"kasten öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağmaya teşebbüs etme" gibi suçlamalar yöneltilirken, "nitelikli tehdit", "mala zarar verme", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali", "kasten adam öldürme", "nitelikli yağmaya teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

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