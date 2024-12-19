Göl Çetesi hakkında 213 sayfalık iddianame! Parola: Nasıl uygunsa! | Çetenin arkasında Barış Boyun var

BÖLGE DE EN BÜYÜK OLMAK İSTEDİLER Sabah'ta yer alan habere göre, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüpsultan, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde örgütsel faaliyet gösteren Volkan Reçber 'in bölge de en büyük olmak için kanlı eylemlerine sürekli devam ettiği ayrıca haraç toplayarak cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına ve kendilerine maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları detaylı bir şekilde anlatıldı.

İddianame de " Volkan Reçber isimli şahsın sosyal medya üzerinden Türkiye'deki varlığının hissettirilmeye çalışıldığı, üyelerinin sosyal medya üzerinden silahlı resimler ve yaptıkları eylemleri paylaştıkları böylece suç örgütünün korkutucu gücünü ortaya koymaya çalıştıkları, lüks araçlar içerisinde ve gece kulüplerinden resimler paylaşarak suç işlemeye meyilli şahısları kendi taraflarına çekmeye ve özendirmeye çalıştıkları, cezaevlerinde çekilmiş resimlerini paylaştıkları, kendilerini aile olarak göstererek bir abi kardeşlik ilişkisi içerisinde olduklarını yansıtmaya çalışarak dayanışma halinde oldukları belirlenmiştir" dendi.

MOTİVASYON İÇİN İNFAZ VİDEOLARI İZLETMİŞLER Örgüt lideri Volkan Rençber'ın Karadağ'da tutuklanması ile örgüt üyelerinin motivasyon düşüklüğü yaşadığına da dikkat çekilen iddianame de, örgüt üyelerinin moralini düzeltmek için sürekli kanlı eylem videoları izlettirildiği de ortaya çıktı.

Çete arası parola: Nasıl uygunsa (Sabah)

PAROLA: "NASIL UYGUNSA"

İddinamade de Reçber'ın örgüte aktardığı talimatları şifreli olarak verdiği de ifade edildi. Reçber'ın örgütsel eylemler için "Nasıl uygunsa" diyerek şifreli olarak talimat verdiği belirtildi.

İddaname de Reçber ve adamlarına Reçber'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ,"kasten öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağmaya teşebbüs etme" gibi suçlamalar yöneltilirken, "nitelikli tehdit", "mala zarar verme", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali", "kasten adam öldürme", "nitelikli yağmaya teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.