7 Şubat 2012'deki MİT kumpası planında başarısız olan FETÖ, 17-25 Aralık kumpası için düğmeye bastı.
7 Şubat 2012'deki MİT kumpası planında başarısız olan FETÖ, 17-25 Aralık kumpası için düğmeye bastı.
İstanbul'da görev yapan FETÖ'cü savcılar, 6 Mart 2012'de 40'tan fazla kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açtı. FETÖ, bu soruşturmayı tam hakimiyet kurduğu özel yetkili savcılıkta sürdürdü.
Kanuna aykırı yürütülen soruşturmada, 25 Aralık 2013'e kadar birçok usulsüz dinleme kararı verildi. Haklarında soruşturma yapılması kanunen izne tabi olan veya mümkün olmayan başbakan, bakan ve üst düzey devlet idarecileri hukuka aykırı dinlenerek, şüpheli olmadıkları dosyaya eklendi.
FETÖ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. Devletin vatanperver kadrolarının aklı ve üstün mücadelesi sayesinde hainlerin oyunu başarısızlıkla neticelendi.
"SADECE EMNİYET YARGI EKSENLİ BİR KUMPAS DEĞİL"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kumpasın 11. yıldönümüne özel açıklamalarda bulundu. Tunç, "17-25 Aralık, sadece emniyet yargı eksenli bir kumpas değil, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla hain FETÖ mensuplarının hukuka aykırı bir şekilde sahte delillerle hükümetimizi hedef aldığı alçak bir darbe girişimidir" dedi.
'MİLLİ İRADE BAYRAĞI YERE DÜŞMEDİ'
Vesayetçi karanlık zihniyetin kapatma davaları, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası ve Gezi olayları ile demokrasiyi karanlık günlerine geri götürmeyi amaçladığını vurgulayan Bakan Tunç, "Milletimizin desteğiyle karanlık amaçlarına ulaşamayan vesayetçi zihniyet, bu kez de yıllarca devletin içinde sinsice yuvalanmış hain FETÖ mensuplarınca 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı üzerinden darbe yapmaya kalkmış ancak aklını ve iradesini FETÖ'ye teslim edenlerin kumpası boşa çıkmıştır" diye konuştu.
Bakan Tunç şöyle devam etti:
"Hem 17-25 Aralık sürecinde hem de 15 Temmuz'da milletimizin canına kasteden caniler hakkında tutuklama emri veren hâkim ve savcılarımız, yargı mensuplarımız, ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük bir fedakârlık ve kahramanlık örneği sergilemiştir. Onlar darbecilere, vesayet odaklarına selam duran değil milli iradenin yanında yer alan kahraman yargı mensupları olarak tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bugüne kadar demokrasimize, milli iradeye kasteden hain girişimlere geçit vermedik. Milli irade bayrağını yere düşürmedik. Bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."