'MİLLİ İRADE BAYRAĞI YERE DÜŞMEDİ' Vesayetçi karanlık zihniyetin kapatma davaları, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası ve Gezi olayları ile demokrasiyi karanlık günlerine geri götürmeyi amaçladığını vurgulayan Bakan Tunç, "Milletimizin desteğiyle karanlık amaçlarına ulaşamayan vesayetçi zihniyet, bu kez de yıllarca devletin içinde sinsice yuvalanmış hain FETÖ mensuplarınca 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı üzerinden darbe yapmaya kalkmış ancak aklını ve iradesini FETÖ'ye teslim edenlerin kumpası boşa çıkmıştır" diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)

Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Hem 17-25 Aralık sürecinde hem de 15 Temmuz'da milletimizin canına kasteden caniler hakkında tutuklama emri veren hâkim ve savcılarımız, yargı mensuplarımız, ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük bir fedakârlık ve kahramanlık örneği sergilemiştir. Onlar darbecilere, vesayet odaklarına selam duran değil milli iradenin yanında yer alan kahraman yargı mensupları olarak tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bugüne kadar demokrasimize, milli iradeye kasteden hain girişimlere geçit vermedik. Milli irade bayrağını yere düşürmedik. Bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."