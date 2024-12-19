SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bakan Tunç'tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik

FETÖ'nün milli iradeye kurduğu sinsi kumpasın üzerinden 11. yıl geçti. FETÖ 17/25 Aralık 2013'teki yargısal darbe girişimiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kumpasın yıldönümünde özel açıklamalarda bulundu. Tunç, "17-25 Aralık, sadece emniyet-yargı eksenli bir kumpas değil, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla hain FETÖ mensuplarının hukuka aykırı bir şekilde sahte delillerle hükümetimizi hedef aldığı alçak bir darbe girişimidir" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 07:11
Bakan Tunç’tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    7 Şubat 2012'deki MİT kumpası planında başarısız olan FETÖ, 17-25 Aralık kumpası için düğmeye bastı.

    FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının başrolündeki isimler. (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının başrolündeki isimler. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    İstanbul'da görev yapan FETÖ'cü savcılar, 6 Mart 2012'de 40'tan fazla kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açtı. FETÖ, bu soruşturmayı tam hakimiyet kurduğu özel yetkili savcılıkta sürdürdü.

    Kanuna aykırı yürütülen soruşturmada, 25 Aralık 2013'e kadar birçok usulsüz dinleme kararı verildi. Haklarında soruşturma yapılması kanunen izne tabi olan veya mümkün olmayan başbakan, bakan ve üst düzey devlet idarecileri hukuka aykırı dinlenerek, şüpheli olmadıkları dosyaya eklendi.

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ABD'de öldü. (Takvim.com.tr / Arşiv)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ABD'de öldü. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    FETÖ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini devirmek istedi. Devletin vatanperver kadrolarının aklı ve üstün mücadelesi sayesinde hainlerin oyunu başarısızlıkla neticelendi.

    "SADECE EMNİYET YARGI EKSENLİ BİR KUMPAS DEĞİL"
    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kumpasın 11. yıldönümüne özel açıklamalarda bulundu. Tunç, "17-25 Aralık, sadece emniyet yargı eksenli bir kumpas değil, milli birlik ve beraberliğimizi bozmak amacıyla hain FETÖ mensuplarının hukuka aykırı bir şekilde sahte delillerle hükümetimizi hedef aldığı alçak bir darbe girişimidir" dedi.

    Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlar durduruldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırlar durduruldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)

    'MİLLİ İRADE BAYRAĞI YERE DÜŞMEDİ'
    Vesayetçi karanlık zihniyetin kapatma davaları, 367 krizi, e-muhtıra, MİT kumpası ve Gezi olayları ile demokrasiyi karanlık günlerine geri götürmeyi amaçladığını vurgulayan Bakan Tunç, "Milletimizin desteğiyle karanlık amaçlarına ulaşamayan vesayetçi zihniyet, bu kez de yıllarca devletin içinde sinsice yuvalanmış hain FETÖ mensuplarınca 17-25 Aralık'ta emniyet ve yargı üzerinden darbe yapmaya kalkmış ancak aklını ve iradesini FETÖ'ye teslim edenlerin kumpası boşa çıkmıştır" diye konuştu.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. (AA)

    Bakan Tunç şöyle devam etti:

    "Hem 17-25 Aralık sürecinde hem de 15 Temmuz'da milletimizin canına kasteden caniler hakkında tutuklama emri veren hâkim ve savcılarımız, yargı mensuplarımız, ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük bir fedakârlık ve kahramanlık örneği sergilemiştir. Onlar darbecilere, vesayet odaklarına selam duran değil milli iradenin yanında yer alan kahraman yargı mensupları olarak tarihe geçmiştir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bugüne kadar demokrasimize, milli iradeye kasteden hain girişimlere geçit vermedik. Milli irade bayrağını yere düşürmedik. Bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Aziz milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."

    FETÖnün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldıFETÖnün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı
    FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Bakan Tunç’tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    EMEKLİYE % 16 ZAM SENARYOSU! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta aylıkları ne kadar olacak? İşte tahminler ve hesaplamalar
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    Trabzonspor Kopenhag’ın Endonezyalı stoperi için harekete geçti! Hedef: Kevin Dicks
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum
    ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız
    PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
    İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi